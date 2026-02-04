Dronă iraniană distrusă în apropierea portavionului USS Abraham Lincoln. Armata SUA a confirmat
O dronă iraniană a fost doborâtă marți de armata Statelor Unite după ce s-a apropiat, potrivit autorităților americane, într-un mod „agresiv” de portavionul american Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei, potrivit agentiei Reuters.
Incidentul a avut loc într-un context regional tensionat, marcat de eforturi diplomatice pentru reluarea negocierilor nucleare dintre Washington și Teheran și de consolidarea prezenței militare americane în Orientul Mijlociu.
Dronă iraniană , doborâtă în apropiere de USS Abraham Lincoln
Potrivit armatei SUA, drona de tip Shahed-139 aparținând Iranului a fost detectată în timp ce se îndrepta spre portavionul Abraham Lincoln, având o „intenție neclară”. Aparatul a fost doborât de un avion de luptă F-35 al Forțelor Navale americane.
„Un avion de luptă F-35C de la bordul Abraham Lincoln a doborât drona iraniană în legitimă apărare și pentru a proteja portavionul și personalul aflat la bord”, a declarat căpitanul de marină Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al armatei SUA.
Oficialii americani au precizat că, în urma incidentului, niciun militar american nu a fost rănit și nu au fost raportate pagube materiale în rândul echipamentelor SUA.
Iranul refuză să comenteze incidentul
Misiunea Iranului la Organizația Națiunilor Unite a refuzat să comenteze incidentul. În schimb, agenția iraniană de presă Tasnim a transmis că legătura cu o dronă a fost pierdută în apele internaționale, fără a preciza cauza exactă a incidentului.
Evenimentul a fost relatat inițial de Reuters, care a subliniat că prețurile petrolului au crescut cu peste un dolar pe baril imediat după apariția informației privind doborârea dronei.
Incidentul are loc într-un moment sensibil, în care diplomați americani și iranieni încearcă să stabilească un cadru pentru reluarea discuțiilor privind programul nuclear al Iranului.
Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat recent că, în condițiile în care navele de război americane se deplasează spre zona Iranului, „lucruri rele” s-ar putea întâmpla dacă nu se ajunge la un acord.
Grupul de luptă al portavionului Abraham Lincoln reprezintă elementul central al consolidării militare americane în regiune, desfășurată după reprimarea violentă a protestelor anti-guvernamentale din Iran, considerate cele mai grave tulburări interne de la revoluția din 1979.
O dronă iraniană vizează o navă comercială SUA în Strâmtoarea Ormuz
Într-un alt incident, petrecut la câteva ore după doborârea dronei, forțe ale Islamic Revolutionary Guard Corps au hărțuit o navă comercială sub pavilion american în Strâmtoarea Ormuz.
Potrivit armatei SUA, două ambarcațiuni iraniene și o dronă Mohajer s-au apropiat cu viteză mare de petrolierul M/V Stena Imperative.
„Două ambarcațiuni IRGC și o dronă iraniană Mohajer s-au apropiat de M/V Stena Imperative la viteze mari și au amenințat că vor urca la bord și vor captura petrolierul”, a declarat Hawkins.
Situația s-a calmat după intervenția unui distrugător al Marinei SUA, iar nava comercială și-a continuat deplasarea în siguranță.
