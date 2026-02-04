Dronă iraniană distrusă în apropierea portavionului USS Abraham Lincoln. Armata SUA a confirmat

O dronă iraniană a fost doborâtă marți de armata Statelor Unite după ce s-a apropiat, potrivit autorităților americane, într-un mod „agresiv” de portavionul american Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei, potrivit agentiei Reuters.

Incidentul a avut loc într-un context regional tensionat, marcat de eforturi diplomatice pentru reluarea negocierilor nucleare dintre Washington și Teheran și de consolidarea prezenței militare americane în Orientul Mijlociu.

Potrivit armatei SUA, drona de tip Shahed-139 aparținând Iranului a fost detectată în timp ce se îndrepta spre portavionul Abraham Lincoln, având o „intenție neclară”. Aparatul a fost doborât de un avion de luptă F-35 al Forțelor Navale americane.

„Un avion de luptă F-35C de la bordul Abraham Lincoln a doborât drona iraniană în legitimă apărare și pentru a proteja portavionul și personalul aflat la bord”, a declarat căpitanul de marină Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al armatei SUA.

Oficialii americani au precizat că, în urma incidentului, niciun militar american nu a fost rănit și nu au fost raportate pagube materiale în rândul echipamentelor SUA.

Misiunea Iranului la Organizația Națiunilor Unite a refuzat să comenteze incidentul. În schimb, agenția iraniană de presă Tasnim a transmis că legătura cu o dronă a fost pierdută în apele internaționale, fără a preciza cauza exactă a incidentului.

Evenimentul a fost relatat inițial de Reuters, care a subliniat că prețurile petrolului au crescut cu peste un dolar pe baril imediat după apariția informației privind doborârea dronei.

Incidentul are loc într-un moment sensibil, în care diplomați americani și iranieni încearcă să stabilească un cadru pentru reluarea discuțiilor privind programul nuclear al Iranului.

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat recent că, în condițiile în care navele de război americane se deplasează spre zona Iranului, „lucruri rele” s-ar putea întâmpla dacă nu se ajunge la un acord.

Grupul de luptă al portavionului Abraham Lincoln reprezintă elementul central al consolidării militare americane în regiune, desfășurată după reprimarea violentă a protestelor anti-guvernamentale din Iran, considerate cele mai grave tulburări interne de la revoluția din 1979.

Într-un alt incident, petrecut la câteva ore după doborârea dronei, forțe ale Islamic Revolutionary Guard Corps au hărțuit o navă comercială sub pavilion american în Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit armatei SUA, două ambarcațiuni iraniene și o dronă Mohajer s-au apropiat cu viteză mare de petrolierul M/V Stena Imperative.

„Două ambarcațiuni IRGC și o dronă iraniană Mohajer s-au apropiat de M/V Stena Imperative la viteze mari și au amenințat că vor urca la bord și vor captura petrolierul”, a declarat Hawkins.

Situația s-a calmat după intervenția unui distrugător al Marinei SUA, iar nava comercială și-a continuat deplasarea în siguranță.