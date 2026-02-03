Iranul, pregătit pentru negocieri „echitabile” cu Statele Unite

Președintele Iranian Masoud Pezeshkian a declarat marți că a instruit oficialii de rang înalt ai guvernului să înceapă demersurile pentru negocieri „corecte și echitabile” cu Statele Unite ale Americii, marcând un potențial punct de cotitură în relațiile dintre cele două țări, aflate sub presiune în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, potrivit The Washington Post.

Aceste declarații au fost făcute prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, unde liderul iranian a subliniat că discuțiile dorite de Teheran vor respecta „interesele naționale” ale Iranului și vor fi ghidate de principii ce țin de demnitate, prudență și oportunitate.

În mesajul său, Pezeshkian a precizat că discuțiile cu Washingtonul trebuie să se desfășoare într-un cadru lipsit de amenințări și de așteptări nerealiste din partea partenerilor, fără a detalia însă când sau unde ar putea avea loc aceste posibile negocieri.

„Aceste negocieri vor fi conduse în cadrul intereselor noastre naționale”, a scris el pe rețelele de socializare, adăugând că Iranul va căuta un loc „potrivit”, „unul liber de amenințări și de așteptări nerezonabile”.

Aceasta reprezintă o schimbare importantă de ton din partea conducerii iraniene, având în vedere că în ultimele luni tensionarea relațiilor cu Washingtonul a inclus atât retorică dură, cât și acumulări militare în regiune.

Oficialii iranieni au transmis mesaje mixte în ultima perioadă privind disponibilidadinea lor pentru dialog cu SUA. De exemplu, ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a afirmat în urmă cu câteva zile că Iranul este dispus să reia negocierile cu SUA, dar a subliniat că acestea trebuie să fie echitabile și nu pot include discuții privind capacitățile de apărare ale țării.

Aceste declarații au loc pe fondul eforturilor diplomatice regionale de a reduce tensiunile, pe măsură ce actorii regionali, precum Turcia, au încercat să medieze dialoguri preliminare între Washington și Teheran.

De asemenea, în ultimele zile, alte state din Orientul Mijlociu și-au exprimat sprijinul pentru inițiative diplomatice care ar putea preveni un conflict larg.

Aceste eforturi vin într-un moment în care tensiunile continuă să persiste, incluzând retorici dure și presiuni militare reciproce.

În același timp, declarațiile recente ale președintelui american sugerează unele deschideri față de negocieri, deși Washingtonul a menționat cerințe concrete legate de programul nuclear al Iranului.

Experții în relații internaționale consideră că, deși anunțul lui Pezeshkian poate fi interpretat ca o deschidere diplomatică semnificativă, rămâne neclar dacă discuțiile vor avansa spre negocieri formale.

Acest lucru depinde în mare măsură de stabilirea unui mediu de încredere reciprocă și de modul în care ambele părți vor aborda cerințele și prioritățile lor strategice.

De asemenea, o serie de analiști politici remarcă faptul că succesul acestor potențiale negocieri va necesita mai mult decât simple declarații de intenție — va presupune și o adaptare a politicilor externe ale părților implicate într-un context geopolitic complicat.