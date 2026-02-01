Iran și SUA confirmă progrese în negocieri, dar amenințarea lui Trump persistă

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că un conflict mai amplu va afecta ambele țări, dar nu este în interesul nimănui, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că, dacă dialogul eșuează, „o flotă mare se îndreaptă spre destinație”, potrivit Times of Israel.

Înaltul oficial de securitate iranian a declarat sâmbătă că s-au înregistrat progrese în negocierile cu Statele Unite, chiar dacă șeful armatei Republicii Islamice a amenințat Washingtonul în încercarea de a opri lansarea de atacuri militare.

Președintele american Donald Trump a confirmat că cele două părți sunt în contact și poartă discuții, menținând în același timp în prim-plan amenințarea unui atac.

Washingtonul a desfășurat nave de război conduse de portavionul USS Abraham Lincoln în largul țărmurilor Iranului, după ce Trump a amenințat că va interveni în urma represiunii mortale a protestelor antiguvernamentale de către Teheran.

„Contrar așteptărilor legate de războiul mediatic artificial, aranjamentele structurale pentru negocieri progresează”, a declarat Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. El a vorbit la o zi după ce Kremlinul a anunțat că a purtat discuții la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că un conflict mai amplu ar afecta atât Iranul, cât și Statele Unite.

„Republica Islamică Iran nu a căutat niciodată și nu caută în niciun fel război și este ferm convinsă că un război nu ar fi în interesul nici al Iranului, nici al Statelor Unite, nici al regiunii”, a declarat el într-o convorbire cu omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, potrivit președinției iraniene.

Sâmbătă, Trump a confirmat că a existat un dialog între Washington și Teheran.

„(Iranul) vorbește cu noi și vom vedea dacă putem face ceva, altfel vom vedea ce se întâmplă... Avem o flotă mare care se îndreaptă spre acolo”, a declarat el pentru Fox News. „Negociază”, a adăugat el.

Ministerul de Externe al Qatarului a declarat că premierul său, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, care este și ministru de Externe, a purtat discuții sâmbătă la Teheran cu Larijani pentru a încerca „să dezescaladeze tensiunile din regiune”.

Sosirea flotilei americane a stârnit temeri privind o confruntare directă cu Iranul, care a avertizat că va răspunde cu atacuri cu rachete asupra bazelor, navelor și aliaților americani - în special Israelului - în cazul unui atac.

Trump a declarat că este convins că Iranul va ajunge la un acord privind programele sale nucleare și de rachete, în loc să se confrunte cu o acțiune militară americană. Teheranul a declarat că este pregătit pentru discuții nucleare dacă rachetele și capacitățile sale de apărare nu sunt pe ordinea de zi.

Șeful armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat SUA și Israelul împotriva oricărui atac, declarând că forțele sale sunt „în deplină pregătire defensivă și militară”. „Dacă inamicul face o greșeală, fără îndoială că își va pune în pericol propria securitate, securitatea regiunii și securitatea regimului sionist”, a declarat Hatami, conform agenției oficiale de știri IRNA.

Tehnologia și expertiza nucleară a Iranului „nu pot fi eliminate”, a adăugat el.

Odată cu creșterea tensiunilor, autoritățile iraniene s-au grăbit să nege că mai multe incidente de sâmbătă ar fi fost legate de vreun atac sau sabotaj.

Printre acestea s-a numărat o explozie în orașul portuar Bandar Abbas, din sudul Iranului, despre care pompierii locali au declarat că a fost cauzată de o scurgere de gaze.

Vineri, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a declarat că Gărzile Revoluționare din Iran (IRGC) vor desfășura „un exercițiu naval cu foc real de două zile” în Strâmtoarea Hormuz, un nod cheie de tranzit pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial.

CENTCOM a avertizat IRGC împotriva „oricărui comportament nesigur și neprofesionist în apropierea forțelor americane”, provocând un răspuns dur din partea ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi. „Armata americană încearcă acum să dicteze modul în care puternicele noastre forțe armate ar trebui să desfășoare exerciții de tragere la țintă pe propriul lor teritoriu”, a scris el pe X.

Statele Unite au desemnat IRGC drept organizație teroristă în 2019, o mișcare pe care Uniunea Europeană a urmat-o joi, provocând reacții furioase din partea Teheranului.

SUA au efectuat atacuri asupra unor situri nucleare cheie iraniene în iunie, când s-au alăturat pentru scurt timp războiului de 12 zile al Israelului împotriva inamicului său regional.

Atacurile israeliene au lovit, de asemenea, situri militare din întreaga țară și au ucis ofițeri superiori și oameni de știință nucleari de rang înalt.

Proteste la nivel național împotriva creșterii costului vieții au izbucnit pe 28 decembrie, înainte de a se transforma într-o mișcare antiguvernamentală mai amplă, care a atins apogeul pe 8 și 9 ianuarie, în ceea ce autoritățile au numit „revolte” atribuite SUA și Israelului.

Bilanțul oficial al represiunii, comunicat de autorități, este de 3.117. Cu toate acestea, Agenția de știri pentru activiștii drepturilor omului (HRANA), cu sediul în SUA, a declarat că a confirmat 6.563 de decese, inclusiv 6.170 de protestatari și 124 de copii.

Sâmbătă, Pezeshkian a îndemnat guvernul să ia în considerare nemulțumirile publicului și „să servească poporul”.

Câțiva iranieni de la punctul de frontieră Kapikoy, care separă Iranul de Turcia, pe unde puțin peste 100 de persoane au trecut sâmbătă, au declarat că vor să se elibereze de liderii clerici din Teheran. „Trăgeau în noi pe la spate. Am fost chiar vizați prin ferestre”, a spus Shabnan, folosind un pseudonim. „Toată lumea și-a pierdut persoane dragi, prieteni, vecini, cunoștințe”, a mai spus acesta.