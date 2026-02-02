Acord comercial între SUA și India, anunțat de Trump. New Delhi ar urma să renunțe la petrolul rusesc 

Președintele SUA Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India. În baza acordului, Trump a afirmat că India va înceta importurile de petrol rusesc și va cumpăra mai mult petrol din SUA și Venezuela, în timp ce premierul indian Narendra Modi a confirmat acordul, fără a face vreo referire la petrolul din Rusia, potrivit AFP.

Liderul de la Casa Albă a anunțat, după ce a discutat telefonic cu premierul indian Narendra Modi, că acordul prevede reducerea taxelor vamale percepute de SUA pentru importurile din India, de la 25% la 18%.

„Am vorbit despre multe teme, inclusiv comerţul şi încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina”, iar premierul Modi a „acceptat să oprească achiziţia de petrol rusesc, lucru care va ajuta la încheierea războiului în Ucraina” și s-a angajat să cumpere „mai mult petrol din SUA şi, potenţial, din Venezuela”, a mai scris Trump, în postarea sa de pe Truth Social.

Potrivit acestuia, guvernul indian s-a angajat să lucreze la reducerea la zero a taxelor vamale și a barierelor netarifare pentru importurile din SUA, să crească aceste importuri și să cumpere produse agricole, energetice și din sectorul tehnologiilor americane în valoare de peste 500 de miliarde de dolari.

Trump anunțase încă de sâmbătă că India va începe să cumpere petrol din Venezuela.

El a susținut că această schimbare este posibilă după ce sectorul petrolier venezuelean a intrat sub control american, în urma capturării, la 3 ianuarie, a președintelui Nicolas Maduro, ceea ce ar permite Indiei să înceteze achizițiile de petrol iranian.

Premierul Modi a salutat acordul într-un mesaj publicat X. „Un mare "mulţumesc" preşedintelui Trump, în numele celor 1,4 miliarde de cetăţeni indieni, pentru acest anunţ minunat”, a scris acesta.

„Sunt încântat că produsele fabricate în India vor avea de acum înainte taxa vamală redusă la 18%. Atunci când două mari economii şi cele mai mari democraţii ale lumii colaborează, de aceasta profită popoarele noastre şi se deschid numeroase oportunităţi pentru o cooperare reciproc avantajoasă”, a mai scris acesta.

Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026

În afara reducerii taxelor vamale acceptate de SUA, premierul nu a oferit detalii despre angajamente comerciale concrete și nici despre eventuale schimbări ale politicii comerciale a Indiei.