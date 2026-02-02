International

Acord comercial între SUA și India, anunțat de Trump. New Delhi ar urma să renunțe la petrolul rusesc 

Comentează știrea
Acord comercial între SUA și India, anunțat de Trump. New Delhi ar urma să renunțe la petrolul rusesc Trump. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele SUA Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India. În baza acordului, Trump a afirmat că India va înceta importurile de petrol rusesc și va cumpăra mai mult petrol din SUA și Venezuela, în timp ce premierul indian Narendra Modi a confirmat acordul, fără a face vreo referire la petrolul din Rusia, potrivit AFP.

Reducerea taxelor vamale pentru importurile din India

Liderul de la Casa Albă a anunțat, după ce a discutat telefonic cu premierul indian Narendra Modi, că acordul prevede reducerea taxelor vamale percepute de SUA pentru importurile din India, de la 25% la 18%.

„Am vorbit despre multe teme, inclusiv comerţul şi încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina”, iar premierul Modi a „acceptat să oprească achiziţia de petrol rusesc, lucru care va ajuta la încheierea războiului în Ucraina” și s-a angajat să cumpere „mai mult petrol din SUA şi, potenţial, din Venezuela”, a mai scris Trump, în postarea sa de pe Truth Social.

Potrivit acestuia, guvernul indian s-a angajat să lucreze la reducerea la zero a taxelor vamale și a barierelor netarifare pentru importurile din SUA, să crească aceste importuri și să cumpere produse agricole, energetice și din sectorul tehnologiilor americane în valoare de peste 500 de miliarde de dolari.

Situaţie tensionată la biserica din Dereneu. Apelul Mitropoliei Basarabiei. Cine alimentează conflictul
Situaţie tensionată la biserica din Dereneu. Apelul Mitropoliei Basarabiei. Cine alimentează conflictul
Ilie Bolojan rămâne premier, dar pierde votul-cheie din PNL. Nu poate schimba șefii de filiale. Update
Ilie Bolojan rămâne premier, dar pierde votul-cheie din PNL. Nu poate schimba șefii de filiale. Update

India ar urma să cumpere petrol din Venezuela

Trump anunțase încă de sâmbătă că India va începe să cumpere petrol din Venezuela.

El a susținut că această schimbare este posibilă după ce sectorul petrolier venezuelean a intrat sub control american, în urma capturării, la 3 ianuarie, a președintelui Nicolas Maduro, ceea ce ar permite Indiei să înceteze achizițiile de petrol iranian.

Premierul Modi: „Un mare mulţumesc preşedintelui Trump”

Premierul Modi a salutat acordul într-un mesaj publicat X. „Un mare "mulţumesc" preşedintelui Trump, în numele celor 1,4 miliarde de cetăţeni indieni, pentru acest anunţ minunat”, a scris acesta.

„Sunt încântat că produsele fabricate în India vor avea de acum înainte taxa vamală redusă la 18%. Atunci când două mari economii şi cele mai mari democraţii ale lumii colaborează, de aceasta profită popoarele noastre şi se deschid numeroase oportunităţi pentru o cooperare reciproc avantajoasă”, a mai scris acesta.

În afara reducerii taxelor vamale acceptate de SUA, premierul nu a oferit detalii despre angajamente comerciale concrete și nici despre eventuale schimbări ale politicii comerciale a Indiei.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:22 - Risc de grevă generală în sănătate. Reducerea fondului de salarii, linia roșie pentru sindicaliști
23:14 - Situaţie tensionată la biserica din Dereneu. Apelul Mitropoliei Basarabiei. Cine alimentează conflictul
23:08 - Acord comercial între SUA și India, anunțat de Trump. New Delhi ar urma să renunțe la petrolul rusesc 
23:01 - Angajații din administrația locală amenință cu greva generală. Nemulțumirile invocate la adresa Guvernului
22:53 - Legăturile lui Jeffrey Epstein cu Putin. Fete din Rusia, folosite în cea mai mare capcană a KGB-ului
22:48 - Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreședinta Curții de Apel București, a cerut pensionarea la 51 de ani

HAI România!

Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare

Proiecte speciale