Negocieri decisive la final de săptămână. Washingtonul intră în dialog cu Rusia, Ucraina și Iran

Statele Unite pregătesc o nouă rundă de implicare diplomatică în eforturile de a facilita discuții între Ucraina și Rusia, în contextul în care conflictul declanșat de invazia rusă la scară largă se apropie de patru ani, potrivit Kyiev Independent.

Potrivit unor informații apărute în presa internațională, emisarul special al președintelui american Donald Trump urmează să participe la negocieri care vor avea loc în Orientul Mijlociu în zilele următoare.

Steve Witkoff, emisarul special al președintelui SUA, va călători la Abu Dhabi în perioada 4–5 februarie pentru negocieri cu reprezentanți ai Ucrainei și Rusiei. Informația a fost publicată de Jerusalem Post, care citează un oficial de la Casa Albă ce a solicitat anonimatul. Vizita are loc într-un moment în care Kievul și Moscova se pregătesc pentru o nouă rundă de discuții menite să identifice posibile soluții pentru încetarea ostilităților.

Jurnalistul Axios Barak Ravid a relatat că Witkoff, considerat principalul interlocutor al administrației Trump atât pentru dosarul Rusiei, cât și pentru Orientul Mijlociu, va efectua inițial o deplasare în Israel, urmând ca ulterior să se îndrepte spre Emiratele Arabe Unite.

Pe lângă negocierile trilaterale de la Abu Dhabi, emisarul american este așteptat să participe, pe 6 februarie, la întâlniri în Istanbul cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, precum și cu oficiali din alte state musulmane.

Potrivit informațiilor disponibile, discuțiile vor viza detalii legate de un posibil acord nuclear, pe fondul tensiunilor ridicate dintre Statele Unite și Iran.

Publicația Kyiv Independent a transmis că a solicitat un punct de vedere oficial din partea Casei Albe în legătură cu aceste deplasări, însă până la momentul publicării nu a fost oferit un răspuns.

Negocierile de la Abu Dhabi urmează unei runde anterioare de discuții desfășurate în perioada 23–24 ianuarie. Surse apropiate procesului indică faptul că agenda actuală va include posibilitatea unui armistițiu în domeniul energetic, precum și chestiuni legate de controlul asupra regiunii Donbas.

Rusia a cerut în mod constant ca Ucraina să cedeze integral regiunile Donețk și Luhansk, inclusiv teritoriile aflate în prezent sub control ucrainean, ca o condiție prealabilă pentru orice acord de pace.

În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit pe 2 februarie cu membrii echipei de negociere a Ucrainei, printre care Kyrylo Budanov și Rustem Umerov, pentru a discuta cadrul și obiectivele viitoarelor discuții. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a declarat:

„Credem că este realist să se ajungă la o pace demnă și durabilă”.

Șeful statului ucrainean a mai precizat că delegații Ucrainei vor avea, separat, întâlniri bilaterale cu oficiali americani pentru a avansa cooperarea în domeniul reconstrucției și al economiei. Totodată, el a menționat că procesul de lucru privind garanțiile de securitate este finalizat.

„Anticipăm, de asemenea, că partea americană va rămâne hotărâtă în asigurarea condițiilor necesare pentru dialog”, a afirmat Zelenski.

Referindu-se la o reducere temporară a atacurilor rusești, liderul de la Kiev a subliniat că „măsurile de detensionare care au intrat în vigoare în noaptea de joi spre vineri (29–30 ianuarie) contribuie la consolidarea încrederii publice în procesul de negociere și în rezultatul posibil al acestuia”.