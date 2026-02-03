Kievul, lovit din nou de rachete balistice. Rusia nu s-a ținut de promisiune

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovită marți dimineață de atacuri cu rachete balistice lansate de Federația Rusă, au anunțat autoritățile locale, marcând o reluare a bombardamentelor asupra marilor centre urbane după o perioadă de pauză negociată anterior între Moscova și Washington, potrivit CNN.

Atacurile au avut loc în plină iarnă, pe fondul unor temperaturi extrem de scăzute care afectează grav populația și infrastructura energetică a țării.

Mai multe explozii puternice au fost auzite în diferite zone ale orașului în cursul dimineții. Potrivit administrației militare a capitalei, mai multe clădiri rezidențiale cu mai multe etaje au fost avariate în urma loviturilor, fiind declanșate intervenții de urgență pentru evaluarea pagubelor.

Atacul survine la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin acceptase suspendarea temporară a loviturilor asupra marilor orașe și a infrastructurii critice ucrainene, în urma unei solicitări directe din partea președintelui american Donald Trump, conform informațiilor transmise de Kremlin. Această înțelegere fusese stabilită până la finalul săptămânii precedente.

Pauza în atacuri a fost legată și de discuțiile trilaterale desfășurate la Abu Dhabi între reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite, primele negocieri de acest tip de la declanșarea invaziei ruse în februarie 2022.

Deși, oficial, marile orașe și infrastructura energetică nu au mai fost vizate în ultimele zile, autoritățile ucrainene au semnalat că Rusia a continuat atacurile asupra rutelor logistice și a infrastructurii de transport, provocând victime și distrugeri semnificative.

Pe lângă Kiev, orașul Dnipro, situat în estul Ucrainei, a fost de asemenea vizat de atacuri cu rachete balistice, potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene. Informațiile privind amploarea pagubelor sunt în curs de actualizare.

Șeful administrației militare din Kiev, Tymur Tkachenko, a transmis că atacurile au avut loc într-un moment critic, când temperaturile extrem de scăzute amplifică impactul loviturilor asupra populației civile. Marți dimineață, la Kiev, termometrele indicau aproximativ minus 20 de grade Celsius, ceea ce complică intervențiile de urgență și lucrările de reparație.

Rusia a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, provocând pene de curent extinse și un deficit major de electricitate în mai multe regiuni ale țării. Situația este considerată una dintre cele mai grave de la începutul războiului, mai ales în contextul sezonului rece.

Directorul general al DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, a declarat pentru CNN că sistemul energetic funcționează în condiții critice. Potrivit acestuia, compania operează în prezent cinci centrale termice, dintre care două sunt complet oprite, iar celelalte funcționează la capacitate redusă, din cauza avariilor provocate de atacuri.

Reprezentanții DTEK au explicat că echipele încearcă să repare daunele, însă temperaturile extrem de scăzute fac uneori imposibilă intervenția rapidă. Conducerea companiei speră ca armistițiul energetic anunțat recent, care a oferit o pauză temporară în atacurile asupra centralelor, să fie prelungit în cadrul noii runde de negocieri programate la Abu Dhabi.

Kremlinul a confirmat că următoarele discuții trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite vor avea loc miercuri și joi, tot la Abu Dhabi, fiind prezentate drept un nou efort diplomatic pentru a reduce intensitatea conflictului. Reluarea atacurilor asupra Kievului ridică însă semne de întrebare cu privire la viabilitatea acestor înțelegeri și la perspectivele unei detensionări reale a situației din Ucraina.