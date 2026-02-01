Șeful Statului Major al Apărării, avertisment privind strategiile Rusiei: Moscova va face orice pentru a își atinge scopurile

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a atras atenția asupra abordărilor hibride folosite de Rusia în spațiul european. „Au o gamă foarte diversificată de instrumente și cred că, în perioada următoare, Rusia va încerca să aplice toate aceste instrumente pentru a își atinge interesele”, a spus acesta, la un post TV.

Șeful Statului Major al Apărării a declarat că Rusia, sub conducerea lui Vladimir Putin, încearcă să dezbine NATO. „Cea mai gravă intenție pe care o identific în momentul de față este dezbinarea partenerilor, dezbinarea alianței, subminarea unității Alianței Nord-Atlantice. Rusia uzitează toate mijloacele posibile pentru a își atinge scopurile și a își împlini interesele de securitate”, a spus generalul, la TVR.

Generalul a atras atenția asupra abordărilor hibride folosite de Federația Rusă în spațiul european, precum și asupra acțiunilor cognitive și a celor desfășurate în spațiul cibernetic. „Sunt mijloace cinetice în Ucraina, sunt abordări hibride în spațiul european, acțiuni cognitive, acțiuni în spațiul cyber”, a explicat acesta.

Generalul Gheorghiță Vlad a avertizat că Federația Rusă va încerca, în perioada următoare, să folosească toate instrumentele de care dispune pentru a-și atinge interesele.

„Au o gamă foarte diversificată de instrumente și cred că, în perioada următoare, Rusia va încerca să aplice toate aceste instrumente pentru a își atinge interesele”, a spus acesta.

Recent, generalul Gheorghiță Vlad a afirmat că zăcământul Neptun Deep se află în zona economică exclusivă și, în consecință, nu ar fi acoperit de Articolul 5 al NATO. Potrivit acestuia, obiectivul ar putea fi atacat oricând de Federația Rusă. „Zona economică exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 al NATO”, a spus acesta.

Totuși, anumite surse au declarat pentru stiripesurse.ro că proiectul Neptun Deep, ca obiectiv strategic, este acoperit de Articolul 5 al NATO. De asemenea, acestea au arătat că platforma Neptun Deep se află sub protecția Poliției de Frontieră, structură a Ministerului de Interne.

„Capabilitatea este una, perimetrul e altceva”, au afirmat sersele.