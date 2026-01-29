Rusia va opri atacurile asupra Kievului timp de o săptămână. Trump: Putin a fost de acord cu acest lucru

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că „i-a cerut personal” liderului rus, Vladimir Putin, să nu lanseze atacuri asupra Kievului și a altor orașe ucrainene în contextul „frigului extrem”, susținând că acesta ar fi fost de acord. Trump nu a precizat însă momentul în care ar fi avut loc discuția.

Afirmațiile liderului de la Washington au fost făcute în timpul unei ședințe de Cabinet la Casa Albă.

„I-am cerut personal președintelui Putin să nu tragă asupra Kievului și a orașelor și localităților timp de o săptămână, în această perioadă de frig extraordinar”. El a adăugat că Putin „a fost de acord cu acest lucru”, fără ca partea rusă să confirme public informația.

Declarația a venit la scurt timp după ce Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a anunțat că recentele discuții trilaterale dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina au înregistrat „progrese semnificative” și că noi runde de negocieri ar urma să aibă loc în aproximativ o săptămână. Potrivit lui Witkoff, discuțiile s-au concentrat pe „acordul teritorial”, în contextul presiunilor exercitate asupra președintelui ucrainean, Volodîmîr Zelenski, pentru a renunța la teritorii din regiunea Donețk, zone pe care forțele ruse nu le-au cucerit complet în aproape patru ani de lupte.

„Cred că poporul ucrainean este acum plin de speranță și se așteaptă ca noi să ajungem la un acord de pace în curând”, a declarat Witkoff.

În pofida acestor afirmații, atacurile rusești au continuat. Un atac cu dronă lansat de Rusia a ucis trei persoane în cursul nopții în regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei, au anunțat joi autoritățile locale. Președintele Zelenski a avertizat că Moscova pregătește un nou bombardament de amploare, chiar dacă sunt planificate discuții de pace intermediate de Statele Unite în acest weekend.

Atacul din Zaporojie a provocat un incendiu major într-un bloc de locuințe, potrivit serviciilor de urgență. Pompierii au intervenit și în regiunea centrală Dnipropetrovsk, unde două persoane au fost rănite în urma unor incendii izbucnite în timpul nopții, au precizat oficialii.

Zelenski a declarat că informațiile furnizate de serviciile de informații ucrainene arată că Rusia își concentrează forțele pentru un atac aerian de mari dimensiuni. Atacuri anterioare au implicat peste 800 de drone, alături de rachete de croazieră și balistice, care au vizat infrastructura energetică a Ucrainei.

Potrivit liderului ucrainean, aceste bombardamente afectează direct șansele unor negocieri reale de pace. „Fiecare atac rusesc o face”, a declarat el miercuri seara, referindu-se la compromiterea dialogului diplomatic.

În acest context, Ucraina colaborează cu SpaceX pentru a contracara utilizarea raportată a serviciului de internet prin satelit Starlink de către dronele de atac rusești. Ministrul ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov, a anunțat joi, pe Telegram, că autoritățile de la Kiev au contactat compania condusă de Elon Musk și au „propus soluții pentru rezolvarea problemei”.

Fedorov le-a mulțumit lui Musk și președintei SpaceX, Gwynne Shotwell, pentru „răspunsul rapid și demararea lucrărilor pentru soluționarea situației”. Starlink este o rețea globală de internet bazată pe aproximativ 10.000 de sateliți aflați pe orbită.

Atacurile cu drone rusești asupra rețelei electrice ucrainene lasă populația fără încălzire, lumină și apă curentă, în contextul celei mai geroase ierni din ultimii ani. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență a avertizat că la începutul lunii februarie sunt prognozate temperaturi de până la minus 30 de grade Celsius în anumite regiuni.

Negocierile dintre Rusia și Ucraina urmează să fie reluate duminică, însă persistă îndoieli serioase privind angajamentul Moscovei față de o soluție negociată.

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că nu tratează negocierile cu seriozitate și a cerut, joi, la Bruxelles, intensificarea presiunilor asupra Moscovei. „Îi vedem cum își intensifică atacurile asupra Ucrainei pentru că nu pot avansa pe câmpul de luptă. Așa că atacă civili”, a declarat ea, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai UE. Kallas a subliniat că Europa trebuie să fie implicată pe deplin în negocierile pentru încheierea războiului, întrucât securitatea viitoare a continentului este direct legată de evoluția conflictului din Ucraina.

Potrivit unui raport al unui think tank internațional publicat marți, numărul total al soldaților uciși, răniți sau dați dispăruți de ambele părți ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvară. Rusia ar înregistra cel mai mare număr de pierderi militare pentru o mare putere în orice conflict de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Mykhailo Fedorov a mai declarat că Rusia a lansat peste 6.000 de drone asupra Ucrainei doar în ultima lună, adăugând că Moscova își perfecționează constant tehnologia și tacticile, forțând Ucraina să-și adapteze strategia de apărare aeriană.

Totodată, autoritățile ucrainene au anunțat că Rusia a predat aproximativ 1.000 de trupuri ale soldaților ucraineni uciși, în timp ce Ucraina a returnat trupurile a 38 de militari ruși, potrivit deputatului rus Shamsail Saraliev, implicat în schimburile de acest tip.