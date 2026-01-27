Mark Rutte, complet împotriva unei armate europene separate de NATO: Putin ar fi încântat

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins luni propunerile formulate de mai mulți politicieni europeni privind crearea unei armate europene independente de alianța nord-atlantică, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute în contextul unor discuții mai ample despre securitatea Europei și despre rolul Statelor Unite în NATO, pe fondul îngrijorărilor legate de pozițiile președintelui american, Donald Trump, față de angajamentele de securitate ale Washingtonului.

Vorbind în fața membrilor Parlamentul European, la Bruxelles, Mark Rutte a transmis un mesaj ferm în legătură cu ideea unei forțe militare europene separate de NATO.

El a afirmat că statele europene ar trebui să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, însă în interiorul alianței transatlantice conduse de Statele Unite, nu în afara acesteia.

„Cred că va exista multă duplicare și vă urez succes dacă vreți să faceți acest lucru, pentru că va trebui să găsiți bărbații și femeile în uniformă – ei sunt deja implicați în ceea ce se întâmplă acum”, a declarat Rutte.

Acesta a adăugat:

„Va face lucrurile mai complicate. Cred că lui Putin i-ar plăcea. Așa că mai gândiți-vă.”

Discuțiile despre o posibilă armată europeană au fost relansate recent de mai mulți oficiali de rang înalt din Uniunea Europeană. Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, precum și comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, au menționat în ultimele săptămâni necesitatea analizării unei astfel de opțiuni, în contextul incertitudinilor legate de politica externă a Statelor Unite.

Fără a face referire directă la aceste propuneri, Mark Rutte a subliniat că Washingtonul rămâne angajat față de NATO, în pofida tensiunilor recente generate de solicitările lui Donald Trump ca Danemarca, stat membru al alianței, să cedeze controlul asupra Groenlandei.

Secretarul general al NATO a atras atenția asupra implicațiilor financiare și strategice ale unei eventuale desprinderi de structura actuală de securitate.

Potrivit acestuia, dacă Europa ar dori să acționeze complet pe cont propriu, costurile ar depăși cu mult nivelul de 5% din PIB pe care statele NATO s-au angajat să îl aloce apărării și investițiilor legate de securitate.

„Ar trebui să vă construiți propria capacitate nucleară – iar asta costă miliarde și miliarde de euro. Ați pierde atunci, în acest scenariu, garantul suprem al libertății noastre, care este umbrela nucleară a Statelor Unite. Așa că, mult noroc”, a spus Rutte în fața eurodeputaților.

În intervenția sa, Mark Rutte a menționat și implicațiile geopolitice ale unei eventuale slăbiri a cooperării transatlantice, afirmând că președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar privi favorabil o astfel de evoluție, pentru că ar putea duce la fragmentarea și slăbirea capacităților militare europene.

Declarațiile secretarului general NATO vin într-un moment în care securitatea europeană este dezbătută intens, iar relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite rămâne un element central al arhitecturii de apărare a continentului.