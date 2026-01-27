Cele mai dificile cinci funcții de la Bruxelles, la NATO și UE

Bruxelles-ul este adesea perceput ca un centru administrativ al Uniunii Europene și al instituțiilor euroatlantice, însă pentru numeroși oficiali de rang înalt, munca desfășurată aici presupune presiuni constante, expunere publică și gestionarea unor dosare cu impact major asupra politicilor interne și externe ale statelor membre.

O analiză publicată de Politico evidențiază cinci funcții considerate printre cele mai dificile din capitala europeană, având în vedere contextul geopolitic actual, relațiile instituționale tensionate și așteptările publice ridicate.

Funcția de secretar general al NATO este ocupată în prezent de Mark Rutte, fost prim-ministru al Țărilor de Jos. În actualul context internațional, rolul său este marcat de necesitatea menținerii unității Alianței Nord-Atlantice, în special în relația cu administrația americană condusă de Donald Trump.

Potrivit articolului citat, Rutte a fost nevoit să gestioneze situații sensibile, inclusiv declarațiile președintelui american referitoare la Groenlanda.

Într-o întâlnire anterioară la Casa Albă, acesta a afirmat intenția de a anexa teritoriul, iar reacția lui Rutte a fost: „Nu vreau să implic NATO în acest subiect”.

Ulterior, Rutte a declarat că Alianța „nu este deloc” în criză. Un diplomat european a comentat sub protecția anonimatului: „Înțeleg perfect cât de dificil este rolul său, dar este greu de urmărit”.

O altă funcție considerată extrem de solicitantă este cea de purtător de cuvânt-șef al Comisiei Europene, ocupată din noiembrie 2024 de Paula Pinho.

În timpul mandatului actualei președinte a Comisiei, Ursula von der Leyen, comunicarea instituțională este descrisă de oficiali drept mai centralizată decât în perioadele anterioare.

Paula Pinho apare zilnic în fața presei, însă, potrivit surselor citate, de multe ori nu dispune de informațiile necesare pentru a răspunde întrebărilor jurnaliștilor. Ea a declarat: „Sunt onorată să ocup una dintre funcțiile unice din Bruxelles, nu prin confortul ei, ci prin nivelul de responsabilitate”.

Funcția de Înalt Reprezentant al UE pentru politică externă este deținută de Kaja Kallas. Serviciul European de Acțiune Externă, pe care îl conduce, se confruntă cu limitări instituționale, în condițiile în care statele membre își păstrează controlul asupra politicii externe.

Anumite competențe au fost transferate către alte direcții ale Comisiei, iar inițiativele lui Kallas de a-și consolida echipa au fost blocate.

Un oficial european a afirmat că aceasta „se plânge în privat de stilul de conducere”, însă nu dispune de pârghii suficiente pentru a schimba situația.

Reprezentarea intereselor Ungariei la Bruxelles revine ambasadorului Bálint Ódor, într-un context politic complicat, marcat de pozițiile guvernului de la Budapesta față de Rusia și Statele Unite.

Relațiile apropiate ale premierului Viktor Orbán cu Moscova au generat reticență în rândul altor diplomați europeni.

Un diplomat ungar a explicat că orice tentativă de nuanțare a mesajelor oficiale poate fi interpretată acasă drept lipsă de loialitate. Ódor a declarat: „Este un privilegiu să-mi servesc țara și să reprezint interesele Ungariei”.

Ultimul pe listă este comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, unul dintre cei mai longevivi membri ai Comisiei. Acesta a fost implicat în gestionarea unor dosare complexe, precum Brexit sau politicile comerciale într-un context global instabil.

Potrivit sursei, Șefčovič este adesea desemnat pentru situații dificile, inclusiv reprezentarea Comisiei în Parlamentul European în momente sensibile. Biroul său nu a oferit un comentariu oficial.