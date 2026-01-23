Ce dezechilibre are România față de alte state din UE. Bolojan: Nu mai putem să mergem în această formulă

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că România are câteva dezechilibre față de alte state din Uniunea Europeană, deoarece administrația locală încasează din venituri proprii sume mult mai mici decât media europeană. „Nu mai putem să mergem în această formulă. Din acest punct de vedere, pachetul acesta de măsuri vine să corecteze aceste dezechilibre”, a spus acesta, la un post radio.

Șeful Guvernului a declarat că România are câteva dezechilibre în comparație cu țările Uniunii Europene. „În sensul în care administraţia locală din România încasează din veniturile proprii sume mult mai mici decât în media ţărilor Uniunii Europene, fiind dependentă într-o măsură foarte mare de transferurile de la bugetul de stat”, a explicat Bolojan.

El a menționat că situația nu ar reprezenta o problemă dacă aceste transferuri ar proveni din fonduri proprii, însă România le acoperă parțial prin împrumuturi, pentru care plătește dobânzi ridicate. „Nu mai putem să mergem în această formulă. Din acest punct de vedere, pachetul acesta de măsuri vine să corecteze aceste dezechilibre”, a spus acesta, la Radio România Actualități.

Premierul a mai afirmat că România este țara din Europa care derulează, prin autoritățile locale, cele mai mari proiecte de investiții.

„Suntem cam la aproape 3% din PIB volum de investiţii realizat prin autorităţile locale, dublu faţă de media europeană. Dar aceste investiţii sunt asigurate prin transferuri de la bugetul de stat, prin programele naţionale, de tip "Angel Saligny", de exemplu, sau din fondurile europene şi în cazul oraşelor care au o situaţie financiară mai bună sau comunelor care au economie pe teritoriul lor şi din veniturile lor”, a explicat Bolojan.

El a adăugat: „Prin urmare, avem din impozitele pe proprietate, de exemplu, o pondere de 0,55% din PIB în România, iar în Europa este de 1,85%, deci, de trei ori mai mici”.

Bolojan a declarat că valoarea totală a programului Anghel Saligny, la nivelul tuturor localităților din România, ajunge la aproximativ 55 de miliarde de lei pe parcursul acestor ani.

„Doar dobânzile pe care România le plăteşte într-un an sunt valoarea acestui program. Dacă deci nu ne reducem deficitele, dacă nu plătim dobânzi mai mici, în fiecare an programul Angel Saligny practic nu-l vedem. Gândiţi-vă, dacă ne-am folosit mai bine banii, în ce măsură s-ar putea schimba situaţia în România în anii următori, adică s-ar putea face mult mai multe lucruri pe care oamenii astăzi nu le văd”, a mai spus premierul.