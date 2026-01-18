Băsescu a explicat care e cea mai mare problemă a României: Este greu de imaginat cum ne vom descurca

Fostul președinte, Traian Băsescu, a declarat, duminică, că cea mai mare problemă a României în acest moment este dobânda la datorii. „Tehnic nu prea văd o rezolvare, ar trebui să ajungem la un deficit bugetar zero”, a spus acesta, la un post TV.

Fostul șef de stat a făcut calcule și a constatat că dobânzile la împrumuturi pot reprezenta o problemă majoră pentru România.

„Dobânda la împrumuturi creşte cu o viteză impresionantă, deci în 2025, am plătit cam 11 miliarde de euro dobânzi. Iar perspectiva este de creştere, având în vedere dobânzile mari la care s-a făcut împrumutul. Acest lucru poate genera o dificultate majoră la un moment dat”, a spus acesta, la Digi 24.

El a arătat că, în exercițiul financiar, România are de primit 60 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, bani care vor fi folosiți pentru plata dobânzilor. „Este greu de imaginat cum ne vom descurca”, a mai spus acesta.

Întrebat cum ar putea fi rezolvată această problemă, el a afirmat că nu ar vedea, din punct de vedere tehnic, o rezolvare. „Tehnic nu prea văd o rezolvare, aici problema este să dai bătălia pentru a trece într-un timp cât mai scurt de la situaţia în care eşti la un deficit bugetar zero (…) Dacă datoria se rostogolește, dobânda nu se rostogolește, se plătește anual cu precizie și riscul de intrare în incapacitate de plată vine de la neplata dobânzilor. Va trebui să împrumutăm nu doar pentru datorie ci pentru a plăti dobânda”, a explicat acesta.

De asemenea, Băsescu a afirmat că actuala situația „se poate transforma într-o criză socială” de amploare.

Fostul șef de stat a declarat că măsurile luate până acum „au început să-și arate efectul”, însă a subliniat că este nevoie și de alte reforme radicale.

Fostul președinte a transmis, de asemenea, că problema trebuie tratată cu multă grijă.