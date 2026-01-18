Reforma Justiției și ticăloșia USR. Drumul de la „Legile Justiției” la ridicarea MCV

Privind retrospectiv din pragul anului 2026, parcursul justiției românești din ultimii patru ani reprezintă un studiu de caz despre cum profesionalismul tehnic și dialogul onest cu instituțiile europene pot învinge demagogia politică. Trecerea de la umbra sufocantă a Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), care devenise o frână în calea intereselor României și o emblemă a statutului de „țară de mâna a doua” cu o integrare incompletă în UE, la statutul de stat membru cu o justiție consolidată, monitorizată doar prin mecanismul general al Statului de Drept (Rule of Law), nu a fost un proces de bifare a unor cerințe, ci o reconstrucție din temelii a credibilității externe a României.

Pilonul central al acestei transformări l-a reprezentat pachetul de legi adoptat în mandatul lui Cătălin Predoiu, o reformă care a supraviețuit testului timpului și atacurilor politice, fiind astăzi fundamentul pe care se sprijină stabilitatea noastră instituțională în interiorul Uniunii Europene.

Trebuie subliniat un adevăr strategic pe care mulți actori politici l-au ignorat sau l-au contestat la acea vreme: ridicarea MCV era condiția sine qua non pentru aderarea la Spațiul Schengen. Ani la rând, partenerii europeni au transmis clar acest mesaj, culminând cu declarația fără echivoc a lui Mark Rutte, pe atunci prim-ministru olandez.

În timpul vizitei sale la Cincu din 2022, într-o discuție directă cu președintele Iohannis și premierul Ciucă, Rutte a tranșat problema: până când România nu închide definitiv capitolul MCV, Olanda nu își va da acordul pentru Schengen. Astfel, miza reformei justiției depășea cu mult sfera tehnică a sistemului judiciar; era o chestiune de suveranitate și de îndeplinire a unui obiectiv național fundamental.

Esența succesului acestor reforme a stat în capacitatea Ministerului Justiției de a armoniza legislația națională cu standardele europene, obținând un verdict istoric de la Comisia de la Veneția.

Într-o perioadă în care alte state din estul Europei intrau în coliziune directă cu Bruxelles-ul, România a ales calea cooperării loiale. Experții europeni au validat pilonii fundamentali ai „Legilor Predoiu”: limitarea puterii discreționare a Procurorului General, garantarea independenței operaționale a DNA și DIICOT și introducerea unor criterii de management riguroase. Această validare nu a fost doar o victorie juridică, ci a reprezentat „bunul de tipar” care a convins Comisia Europeană că România este pregătită să iasă de sub tutela MCV.

Un moment decisiv în consolidarea acestei poziții a fost înființarea Panelului pentru Justiție, format din experți cu o reputație profesională imbatabilă: profesorii Valeriu Stoica, Raluca Bercea și Camelia Toader.

Prin analiza lor independentă asupra recomandărilor Comisiei de la Veneția, acest panel a oferit soluții tehnice care au eliminat orice urmă de suspiciune privind eventuale interferențe politice. Recomandările lor, precum extinderea mandatelor procurorilor-șefi la cinci ani fără posibilitatea reînnoirii, au devenit repere de bune practici la nivel european, fiind integrate integral în strategia de dezvoltare a sistemului judiciar.

Rapoartele privind Statul de Drept publicate de Comisia Europeană în 2024 și 2025 au confirmat ceea ce partenerii occidentali anticipau: reformele din 2022 sunt sustenabile și ireversibile. Dacă în anii precedenți discuțiile vizau „riscuri” și „vulnerabilități”, documentele din ultimii doi ani au pus accent pe eficiență și digitalizare.

Bruxelles-ul a notat că noile consilii ale CSM funcționează fără blocajele politice din trecut, oferind magistraților de rând un parcurs de carieră predictibil.

Eficiența DNA a crescut, raportul din 2025 subliniind că resursele alocate prin noile legi au permis soluționarea unor dosare complexe, fără ca factorul politic să poată interveni în soluțiile de anchetă.

România a devenit un model regional în implementarea sistemului ECRIS 5, digitalizarea instanțelor fiind menționată ca un factor major în creșterea transparenței actului de justiție.

În acest peisaj de succes recunoscut internațional, atacurile venite dinspre polul politic format de USR, prin figuri precum Dominic Fritz sau Cristian Ghinea, apar astăzi ca niște încercări eșuate de sabotaj instituțional.

Analizând retrospectiv virulența criticilor acestora, devine clar că miza lor nu a fost niciodată alinierea la valorile europene — pe care oricum Comisia Europeană le-a declarat ca fiind respectate — ci acapararea sistemului judiciar. Pentru această facțiune politică, o justiție independentă cu adevărat, așa cum este cea garantată de legile Predoiu, reprezenta un obstacol în calea propriului plan de a transforma magistratura într-un instrument de putere partizană.

Retorica „dezastrului” promovată de Fritz și Ghinea s-a lovit de realitatea cifrelor și de aplauzele partenerilor de la Bruxelles. În timp ce ei vorbeau despre „subordonarea justiției”, Comisia Europeană pregătea ridicarea MCV-ului și lăuda expertiza Panelului pentru Justiție. Deși MCV a fost ridicat formal în septembrie 2023, decizia fusese deja anunțată factual și formal prin Raportul pozitiv din noiembrie-decembrie 2022, care preciza că este „ultimul Raport MCV”.

Această discrepanță a demonstrat că, sub masca salvatorilor, USR a urmărit de fapt o formă de control politic pe care reformele tehnice din 2022 au reușit să o blocheze.

Astăzi, România nu mai este privită ca „elevul problemă” al Europei, ci ca un furnizor de stabilitate legislativă. Succesul reformelor începute a demonstrat că adevărata reformă se face cu calm, cu experți și prin respectarea strictă a normelor de drept internațional.

Ridicarea MCV și consolidarea poziției noastre în rapoartele privind Statul de Drept reprezintă victoria profesionalismului asupra populismului, oferind României demnitatea de a sta la masa deciziilor europene cu fruntea sus. Justiția a încetat să mai fie o temă de gâlceavă politică și a devenit, așa cum era firesc, o putere independentă care protejează cetățeanul de abuzuri, indiferent de culoarea guvernului de la București.

Dar unii vor să reînvie Binomul, dându-i dreptate lui Donald Trump: nu au nevoie de forța votului ca să guverneze!

Ci de zornăitul cătușelor…