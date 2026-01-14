Prioritățile Ministerului de Interne pentru 2026.Cătălin Predoiu cere o abordare mai umană față de cetățeni

Ministerul Afacerilor Interne a organizat miercuri o ședință în sistem de videoconferință cu structurile centrale și teritoriale, în cadrul căreia ministrul Cătălin Predoiu a prezentat principalele repere pentru activitatea MAI în 2026 și a oferit clarificări legate de temerile apărute în spațiul public privind pensionarea personalului din sistem.

Reuniunea a debutat cu un moment de reculegere în memoria inspectorului-șef al IPJ Dolj, chestor port-mortem Marius-Daniel Mîrzacu, precum și în semn de respect pentru angajații MAI care și-au pierdut viața în timpul exercitării atribuțiilor și pentru familiile acestora.

În intervenția sa, ministrul a încercat să tempereze îngrijorările angajaților, apărute pe fondul dezbaterilor privind posibila creștere a vârstei de pensionare, și a trasat direcțiile generale pe care structurile MAI trebuie să le urmărească în anul 2026.

Cătălin Predoiu a subliniat că problematica drogurilor, violența domestică și evaziunea fiscală rămân teme majore asupra cărora structurile din teritoriu trebuie să se concentreze în perioada următoare. Totodată, ministrul le-a cerut angajaților să adopte o atitudine mai umană în relația cu cetățenii.

Structurilor de comunicare publică li s-a transmis necesitatea de a face mai vizibile cazurile soluționate de MAI, pentru a reflecta activitatea instituției. În același timp, ministrul a făcut referire la situația unor foști angajați care părăsesc sistemul, unii în jurul vârstei de 50 de ani, și care, potrivit acestuia, „aruncă cu noroi” asupra instituției în care au activat.

În acest context, Cătălin Predoiu le-a cerut tuturor angajaților MAI „să strângă rândurile” și să își ducă misiunile la bun sfârșit. După încheierea intervenției ministrului, secretarul de stat Bogdan Despescu a continuat discuțiile cu structurile din subordine, punctând principalele obiective și reamintind unele cazuri din anul precedent, analizate pentru a evita repetarea unor eventuale erori.

Ministrul Afacerilor Interne a arătat că anul 2025 a fost unul dificil pentru MAI, marcat de presiuni crescute în zona de ordine publică și de intervenții complexe, într-un context civic și social tensionat. În paralel cu activitățile curente, structurile au fost solicitate de situații complexe care au pus la încercare resursa umană și capacitatea operațională. Predoiu a subliniat că sistemul a rămas funcțional și și-a îndeplinit misiunea, iar rezultatele obținute reprezintă o bază pentru anul 2026.

Referitor la pensionări, ministrul a transmis un mesaj de predictibilitate și responsabilitate, arătând că dezbaterile publice nu trebuie să genereze reacții pripite sau instabilitate în rândul personalului.

„Cei care întrunesc condițiile legale de pensionare nu au motive de îngrijorare. În acest moment nu există un proiect de lege elaborat sau o decizie adoptată care să modifice cadrul aplicabil. Orice eventuală schimbare, dacă va exista, poate fi discutată doar transparent, cu perioadă de tranziție și cu consultare. Drepturile dobândite potrivit legii în vigoare nu pot fi afectate retroactiv”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.

Cătălin Predoiu a mai precizat că MAI va menține dialogul instituțional și va comunica din timp orice evoluție relevantă, pentru a proteja stabilitatea personalului și capacitatea operațională. Pentru 2026, ministrul a cerut rigoare profesională, cu accent pe legalitate, integritate și disciplină instituțională.

El a atras atenția asupra unor neajunsuri identificate în evaluările interne și rapoartele de audit, solicitând conducerilor să acorde prioritate gestionării patrimoniului și tehnicii din dotare, îmbunătățirii execuției bugetare și absorbției fondurilor, precum și aplicării recomandărilor de control intern.

Totodată, ministrul a subliniat importanța coeziunii în structuri și a grijii față de oameni, prin implicarea directă a comandanților în identificarea problemelor și sprijinirea colegilor aflați în situații de vulnerabilitate. A fost reiterată toleranța zero față de presiuni, hărțuire sau abateri de integritate și necesitatea declanșării rapide a procedurilor legale atunci când apar indicii.

În plan operațional, Predoiu a reafirmat prioritățile MAI pentru 2026: menținerea ordinii publice și a siguranței cetățenilor, combaterea criminalității organizate, a traficului de droguri și de persoane, gestionarea migrației ilegale și consolidarea capacităților de prevenire și răspuns în domeniul criminalității informatice și al riscurilor emergente.