Fritz: Sistemul de pensionare la magistraţi este protejat de o castă izolată chiar şi de voinţa politică

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că există magistrați care exercită o putere excesivă, utilizând-o nu în beneficiul cetățenilor, ci pentru propriile interese. El a mai spus că s-a creat o „castă” în interiorul sistemului judiciar, izolată chiar și de voința politică de a modifica propriile pensii.

„Lucrurile s-au schimbat în rău, cred, de când avem noile legi ale justiției, din 2022, care au fost făcute sub umbrela independenței justiției, dar independență înseamnă independență față de propriile rețele, de influență și de interese. S-a creat cumva o castă care se izolează chiar și de voința politică de a schimba, de exemplu, sistemul de pensionare la ei”, a declarat Fritz la postul local de televiziune Europa Nova.

Primarul Timișoarei a susținut că situația devine periculoasă pentru democrație atunci când instanțele, precum Înalta Curte, devin jucători activi în procesul de reformă a pensiilor:

Dominic Fritz a calificat drept „extraordinar de periculos” faptul că se încearcă modificarea numirii unui judecător care este membru al Curții Constituționale a României.

Președintele USR a mai declarat că, în ciuda atacurilor la care sunt supuși, miniștrii formațiunii vor continua reformele anunțate. El a dezvăluit că în coaliție există două tabere: una care vrea să mențină status quo-ul și alta care dorește schimbarea și reducerea privilegiilor.

„Nu știu dacă pace e cuvântul potrivit. În continuare o să fie o coaliție în care avem o parte care își dorește să păstreze cât mai mult timp status quo-ul, pentru că sunt cei care profită momentan de acest status quo și mențin o rețea de privilegiați în statul român, și o parte care își doresc să răstoarne situația, spre mai bine, să reducă din privilegii, să se lupte pentru oamenii de rând, pentru un stat mai suplu. Ce vă pot promite este că noi, din partea USR, nu ne lăsăm intimidați. Miniștrii noștri, chiar dacă sunt atacați în fiecare zi pentru curajul lor, nu se vor opri din a face reforme”, a afirmat Fritz.

Întrebat dacă România mai poate face „curățenie” în administrație și în sistem, Dominic Fritz a răspuns că orice situație permite acțiuni de reformă:

„O să deranjăm în continuare, nu o să se oprească asta și, prin urmare, nu o să se oprească nici reacțiile negative. Dar eu cred că sunt destui români care se așteaptă să facem curățenie”, a conchis primarul Timișoarei.