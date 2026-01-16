Amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare. Declarație-cheie a lui Traian Băsescu

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că ruptura coaliției de guvernare nu va avea loc și că PSD nu va ieși de la guvernare în actuala legislatură.

„Nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare și nu pentru că îi suspectez de totală bună-credință, dar realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare”, a spus Traian Băsescu, la Digi 24.

Întrebat dacă mesajele transmise public de PSD privind o eventuală ieșire de la guvernare sunt doar declarații politice fără finalitate, fostul șef al statului a răspuns afirmativ: „Da, categoric da. Nu, nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare”. Acesta a explicat că o astfel de decizie ar avea consecințe economice și financiare majore pentru România, în special în ceea ce privește ratingul de țară.

Fostul președinte a mai declarat că o criză politică generată de ieșirea PSD de la guvernare ar putea determina agențiile de rating să retrogradeze România:

„Vine Fitch și îți dă evaluarea de țară și te trece la junk și constată nu numai că ți-au crescut dobânzile, cică nu te mai poți finanța pe plan extern și nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile”.

În același context, Traian Băsescu a afirmat că un guvern minoritar nu reprezintă o opțiune viabilă: „Nu cred că va funcționa un guvern minor. Spun că nu se poate face un guvern minoritar”. Referindu-se la posibilitatea formării unei alte majorități parlamentare, fostul președinte a exclus varianta unei alianțe între PSD și AUR:

„E din nou o chestiune pe care, ca și ieșirea de la guvernare, PSD-ul nu o va face în această legislatură. Nu va face alianță cu AUR, având în vedere reputația pe care deja a dobândit-o AUR”. El a adăugat că această reputație există atât în rândul electoratului din România, cât și la nivel internațional: „Eu nu spun că e o reputație meritată sau nemeritată, dar au o reputație și la electoratul intern și pe plan internațional”.

Lia Olguța Vasilescu: PSD își va decide viitorul în Guvern după buget

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat săptămân trecută că nu are o problemă ca PSD să guverneze alături de PNL, nici chiar împreună cu USR, însă a susținut că dificultatea majoră apare în relația cu Ilie Bolojan.

Lia Olguța Vasilescu a precizat că în interiorul PSD are loc în această perioadă o consultare, în special la nivelul primarilor, pentru a se decide dacă partidul va continua sau nu participarea la guvernare.

„Vedem cum vor decurge lucrurile în perioada următoare pentru a lua o decizie pentru că, aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, la nivelul Partidului Social Democrat este o consultare în această perioadă, o consultare a primarilor în primul rând pentru a se vedea dacă PSD-ul mai rămâne sau nu mai rămâne la guvernare.”

Primarul Craiovei a mai spus că decizia finală privind rămânerea PSD la guvernare va fi luată cel mai probabil după adoptarea legii bugetului de stat, în urma consultărilor interne din partid.