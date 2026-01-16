Amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare. Declarație-cheie a lui Traian Băsescu
- Maria Dima
- 16 ianuarie 2026, 22:02
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că ruptura coaliției de guvernare nu va avea loc și că PSD nu va ieși de la guvernare în actuala legislatură.
„Nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare și nu pentru că îi suspectez de totală bună-credință, dar realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare”, a spus Traian Băsescu, la Digi 24.
Întrebat dacă mesajele transmise public de PSD privind o eventuală ieșire de la guvernare sunt doar declarații politice fără finalitate, fostul șef al statului a răspuns afirmativ: „Da, categoric da. Nu, nu cred că PSD-ul ar ieși de la guvernare”. Acesta a explicat că o astfel de decizie ar avea consecințe economice și financiare majore pentru România, în special în ceea ce privește ratingul de țară.
Traian Băsescu, avertisment privind ratingul de țară și finanțarea externă
Fostul președinte a mai declarat că o criză politică generată de ieșirea PSD de la guvernare ar putea determina agențiile de rating să retrogradeze România:
„Vine Fitch și îți dă evaluarea de țară și te trece la junk și constată nu numai că ți-au crescut dobânzile, cică nu te mai poți finanța pe plan extern și nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile”.
„PSD nu va face alianță cu AUR. Guvernul minoritar, exclus”
În același context, Traian Băsescu a afirmat că un guvern minoritar nu reprezintă o opțiune viabilă: „Nu cred că va funcționa un guvern minor. Spun că nu se poate face un guvern minoritar”. Referindu-se la posibilitatea formării unei alte majorități parlamentare, fostul președinte a exclus varianta unei alianțe între PSD și AUR:
„E din nou o chestiune pe care, ca și ieșirea de la guvernare, PSD-ul nu o va face în această legislatură. Nu va face alianță cu AUR, având în vedere reputația pe care deja a dobândit-o AUR”. El a adăugat că această reputație există atât în rândul electoratului din România, cât și la nivel internațional: „Eu nu spun că e o reputație meritată sau nemeritată, dar au o reputație și la electoratul intern și pe plan internațional”.
Lia Olguța Vasilescu: PSD își va decide viitorul în Guvern după buget
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat săptămân trecută că nu are o problemă ca PSD să guverneze alături de PNL, nici chiar împreună cu USR, însă a susținut că dificultatea majoră apare în relația cu Ilie Bolojan.
Lia Olguța Vasilescu a precizat că în interiorul PSD are loc în această perioadă o consultare, în special la nivelul primarilor, pentru a se decide dacă partidul va continua sau nu participarea la guvernare.
„Vedem cum vor decurge lucrurile în perioada următoare pentru a lua o decizie pentru că, aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, la nivelul Partidului Social Democrat este o consultare în această perioadă, o consultare a primarilor în primul rând pentru a se vedea dacă PSD-ul mai rămâne sau nu mai rămâne la guvernare.”
Decizia, după adoptarea bugetului de stat
Primarul Craiovei a mai spus că decizia finală privind rămânerea PSD la guvernare va fi luată cel mai probabil după adoptarea legii bugetului de stat, în urma consultărilor interne din partid.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.