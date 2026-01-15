Nota de plată primită de Traian Băsescu după ordinul lui Bolojan. Se gândește să se mută într-un apartament modest

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că efectele pachetului de măsuri fiscale adoptat de Guvernul condus de Ilie Bolojan se resimt la toate nivelurile societății, inclusiv în cazul său personal.

Băsescu a relatat că s-a trezit cu un impozit pe locuință mai mult decât dublu față de anul precedent, situație pe care o consideră relevantă pentru amploarea șocului fiscal resimțit de populație.

Întrebat de jurnaliștii Digi24 dacă a primit deja decizia de impunere, Traian Băsescu a confirmat că da și a oferit detalii concrete. Fostul președinte a precizat că impozitul pe locuință a ajuns la 2.200 de lei, față de puțin peste 800 de lei în anul anterior. În ceea ce privește impozitul auto, acesta a menționat că nu plătește nimic, deoarece nu deține mașină.

Inițial, Traian Băsescu a făcut o confuzie legată de frecvența plății, vorbind despre o sumă lunară, dar a revenit ulterior asupra afirmației, subliniind că este vorba despre impozitul anual. Chiar și așa, el a admis că majorarea este una semnificativă și că, în opinia sa, s-a ajuns la un nivel de taxare care reflectă mai corect valoarea unei locuințe de aproximativ 154 de metri pătrați.

„Claudiu Pândaru: Dumneavoastră v-a venit decizia de impunere. Cât plătiți?

Traian Băsescu: Da. La casă 2.200 lei, iar la mașină zero, că n-am.

Claudiu Pândaru: Și la casă față de cât?

Traian Băsescu: Față de 800 și ceva de lei”

Fostul șef al statului a spus că, dacă nu ar mai putea susține acest nivel de impozitare, ar lua în calcul mutarea într-un apartament mai mic, subliniind însă că, cel puțin deocamdată, își permite plata.

Dincolo de experiența personală, Traian Băsescu a insistat asupra impactului general al noilor măsuri fiscale asupra populației. În opinia sa, românii, în special cei cu venituri mici, fie că sunt salariați sau pensionari, au fost copleșiți de numărul mare de majorări introduse simultan la începutul anului.

Băsescu a vorbit despre un total de 17 taxe, accize și impozite care au fost majorate într-un interval foarte scurt de timp. El a susținut că fiecare român a fost afectat direct de cel puțin cinci sau șase dintre aceste creșteri, fie prin impozite pe proprietate, fie prin accize la combustibili, taxe locale, costuri legate de educație sau alte servicii.

Potrivit fostului președinte, această avalanșă de măsuri fiscale a fost amplificată de alte decizii luate în paralel, precum reducerea unor sporuri din companiile de stat și din aparatul bugetar, ceea ce a accentuat sentimentul de presiune economică resimțit de populație.

Traian Băsescu a declarat că problema majoră nu este neapărat necesitatea ajustărilor fiscale, ci modul în care acestea au fost introduse. El a apreciat că Guvernul ar fi trebuit să anticipeze reacția socială și să țină cont de faptul că prea multe măsuri dure aplicate simultan pot genera un efect cumulativ greu de suportat.