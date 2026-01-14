Guvernul pregătește cea mai dură măsură fiscală. Presiune maximă pe români

Un proiect de lege lansat în dezbatere publică marți, 13 ianuarie, de Ministerul Dezvoltării prevede o schimbare majoră în modul în care sunt recuperate datoriile către bugetele locale. Conform documentului, primăriile ar putea cesiona creanțele fiscale restante – amenzi, impozite și taxe locale – către executori judecătorești sau firme private specializate în recuperarea debitelor.

Măsura ar permite autorităților locale să transfere dreptul de încasare a acestor datorii către terți, care ar putea percepe comisioane și profit și ar avea posibilitatea să declanșeze proceduri de executare silită, inclusiv popriri pe salariu, blocarea conturilor bancare sau alte forme de constrângere legală.

În termeni juridici, cesionarea unei creanțe presupune schimbarea creditorului, nu dispariția datoriei. Dacă o persoană are o amendă sau un impozit local restant, primăria poate decide să transfere dreptul de recuperare către o firmă privată sau un executor judecătoresc. Din acel moment, contribuabilul nu va mai plăti primăriei, ci entității care a preluat creanța.

Proiectul de lege precizează explicit că această cesionare „nu exonerează contribuabilii” de obligațiile fiscale restante. Datoria rămâne în vigoare, iar debitorul este obligat să o achite, chiar dacă creditorul s-a schimbat.

În cazul amenzilor contravenționale, firmele care preiau creanțele pot adăuga peste suma inițială cheltuieli de recuperare și o „marjă de profit”, stabilite prin contractul de cesiune.

Guvernul pornește de la constatarea că multe primării întâmpină dificultăți în recuperarea eficientă a datoriilor restante. Lipsa de personal, procedurile greoaie și costurile administrative ridicate fac ca o parte importantă din creanțele locale să rămână neîncasate ani la rând.

Prin externalizarea recuperării, autoritățile locale speră să obțină mai rapid fonduri la buget, cu un efort administrativ redus. În același timp, firmele private de recuperare au un interes financiar direct: cu cât recuperează mai repede și sume mai mari, cu atât câștigurile lor cresc.

Marius Stanciu, avocat partener la Buju Stanciu & Asociații, a explicat pentru Digi24.ro că mecanismul poate fi legal, dar nu este lipsit de riscuri. „Din perspectiva legalității: da, poate fi legal dacă această competență este instituită clar prin lege, pentru că în materia creanțelor publice nu e suficient dreptul comun, ai nevoie de bază legală expresă. Totuși, faptul că este prevăzut în proiectul de lege nu înseamnă automat că este fără riscuri”, a declarat acesta.

Avocatul a subliniat că executarea amenzilor contravenționale este deja reglementată de O.G. nr. 2/2001, care trimite executarea la regulile de executare a creanțelor fiscale și păstrează dreptul debitorului de a formula contestație la executare.

„Executarea amenzilor contravenționale mutată la firme private nu anulează dreptul cetățeanului de a se apăra, dar poate crește presiunea financiară asupra acestuia”, a explicat Stanciu.

Potrivit specialiștilor, una dintre cele mai sensibile probleme ale proiectului este lipsa unor limite clare privind costurile pe care firmele de recuperare le pot percepe. Marius Stanciu avertizează că sintagma „marjă de profit rezonabilă” este vagă și poate crea abuzuri.

„Garanțiile reale împotriva abuzurilor țin de controlul judiciar și de calibrarea comisionului și profitului. Dacă aceste costuri nu sunt plafonate și transparentizate prin norme clare, se creează stimulentul pentru executări excesive, adică pentru împingerea unor costuri disproporționate către debitor”, a spus avocatul.

În lipsa unor plafoane, o amendă sau o taxă relativ mică ar putea ajunge să coste de câteva ori mai mult după aplicarea comisioanelor și cheltuielilor de recuperare.

Dr. av. Radu Pavel, avocat coordonator al Societății de Avocatură Pavel, a confirmat pentru Digi24.ro că proiectul de lege permite cesionarea creanțelor fiscale locale, însă sub anumite condiții. „Din proiectul de lege consultat, există posibilitatea cesionării creanțelor fiscale locale către executori sau operatori economici pentru recuperare, dar cu îndeplinirea unor condiții, respectiv ca cesionarea să se facă printr-un act în formă scrisă”, a explicat acesta.

El a subliniat că firmele cesionare pot aplica doar comisioane rezonabile și pot întreprinde acțiuni legale de recuperare, dar contribuabilul trebuie informat corect. „Contribuabilul are dreptul la o informare completă asupra procesului de cesionare și la mecanisme de apărare, precum contestația la executare”, a precizat Radu Pavel.

În practică, proiectul mută o parte din puterea de constrângere fiscală din mâna statului către operatori privați. Pentru bugetele locale, acest lucru poate însemna încasări mai rapide. Pentru cetățeni, însă, poate însemna o presiune mai mare, costuri suplimentare și proceduri de executare mai rapide.

O datorie fiscală locală riscă să fie tratată similar unei creanțe comerciale, cu toate consecințele care decurg din acest lucru. Proiectul se află în prezent în dezbatere publică și poate suferi modificări, însă, în forma actuală, cesionarea datoriilor către firme private reprezintă una dintre cele mai dure schimbări de politică fiscală locală din ultimii ani.