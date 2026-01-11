Olguța Vasilescu: Bolojan ne-a informat că majorările de taxe locale vor merge la bugetul național

Din cuprinsul articolului Lia Olguța Vasilescu i-a luat apărarea lui Ciolacu

Preşedinta Asociaţiei Municipiilor din România, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că sumele colectate în plus de administraţiile financiare locale, în urma majorării impozitelor pe terenuri, imobile şi autovehicule, nu vor fi alocate bugetelor locale, aşa cum susţine premierul Ilie Bolojan, ci vor fi direcţionate către bugetul naţional.

„Tot ceea ce se va colecta în plus faţă de anul trecut, deci toate aceste majorări de taxe care se fac şi sunt plătite de cetăţeni vor merge la bugetul naţional. Asta ne-a anunţat domnul Ilie Bolojan acum două luni de zile, într-o şedinţă pe care am avut-o în cadrul Asociaţiei Municipiilor din România.

I-am transmis că este exclus să se întâmple aşa ceva, pentru că dacă vine un cetăţean acum şi plăteşte un impozit mai mare pentru maşină, automat îşi doreşte parcări mai multe, automat îşi doreşte drumuri mai bune, dacă vine să plătească bani pentru un apartament în plus, înseamnă că îşi doreşte mai multe lucruri bune pentru cartierul lui, îşi doreşte o reabilitare termică, îşi doreşte mai multă căldură în apartament. Deci cu alte cuvinte, oamenii plătesc taxe mai multe, dar banii respectivi sunt luaţi la Guvern. Deci dacă până acum cetăţeanul plătea 100 de lei şi de anul acesta plăteşte 200, 100 de lei va fi luată la bugetul naţional”, a explicat Lia Olgușa Vasilescu la România TV.

Primarul Craiovei a respins ideea că majorările de taxe sunt cauzate de deficitul bugetar al guvernului condus de Marcel Ciolacu. Ea a spus că deficitul a existat și în perioada guvernelor Orban și Cîțu, iar cheltuielile suplimentare de după declanșarea războiului din Ucraina, precum sprijinul pentru țară, vaccinurile și înarmarea, nu pot fi atribuite guvernului Ciolacu.

„Realitatea este însă alta: deficit de 9% era şi în perioada 2020 şi în perioada 2021, când celebrele guverne de tristă amintire, Orban şi Cîţu, nu conţineau niciun pesedist. Ce s-a întâmplat după? Au fost vaccinurile care au trebuit să fie achitate, un miliard de euro. Sunt bani care s-au dat an de an după ce a început războiul din Ucraina pentru sprijinul acestei ţări, sunt şi cheltuieli de înarmare care s-au făcut şi aşa mai departe.

Deci nu putem să aruncăm tot acest deficit în spatele lui Marcel Ciolacu în condiţiile în care, în perioada guvernului Ciolacu, s-au făcut, până la urmă, 400 de kilometri de autostradă, s-au făcut foarte multe investiţii, banii au mers foarte mulţi în pensii. Iată că se tot discută zilele acestea despre majorările de pensii care ar trebui să se facă şi care sunt îngheţate. Acolo mergeau banii din deficit. Ce se întâmplă acum o să vedem la bugetul pe 2026 unde se vor duce banii respectivi, cert este că toate aceste majorări care s-au făcut în local şi toate taxele pe care vor trebui să le plătească anul acesta, toţi cetăţenii localităţilor, domnul Ilie Bolojan şi-a făcut calcule cu ei ca să fie în bugetul naţional”, a adăugat primarul municipiului Craiova.

Pe de altă parte, Executivul a emis duminică un comunicat în care a explicat că banii colectaţi în plus ca urmare a majorărilor de impozite rămân în bugetele locale:

„Trebuie subliniat faptul că banii colectaţi din impozitele şi taxele locale rămân la bugetele locale, bugetul de stat nemaiputând să asigure transferurile în creştere ca urmare a deficitului bugetar”.