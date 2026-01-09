Ciolacu atacă Guvernul Bolojan: România încă nu are o formulă de buget

Fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, a analizat vineri pe Facebook afirmațiile premierului Ilie Bolojan privind nivelul investițiilor publice realizate în anul 2025. El a apreciat orientarea bugetară a actualului Guvern, dar a atras atenția asupra faptului că România nu are încă stabilită o formulă de buget pentru anul 2026.

Marcel Ciolacu a spus că structura bugetului pe 2025, construită în jurul investițiilor, a permis continuarea proiectelor începute și a susținut programele de dezvoltare. În mesajul său, acesta a felicitat Executivul pentru direcția adoptată, făcând referire la investițiile în infrastructură și la menținerea finanțărilor pentru autoritățile locale.

„Felicitări Guvernului Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025! Focusul pe investiții a dat roade”, a scris Marcel Ciolacu, menționând că proiectele aflate în derulare nu au fost oprite, în ciuda unor tentative de blocare a acestora.

Fostul premier a declarat că programele de dezvoltare au continuat să contribuie la modernizarea României și a amintit rolul fondurilor europene în susținerea economiei, inclusiv al Planului Național de Redresare și Reziliență. Totodată, acesta a făcut trimitere și la sumele care nu au mai fost accesate din PNRR.

Ciolacu a mai spus alte realizări importante ale actualului Guvern nu ar trebui ignorate. „Nu mai punem la socoteală intrarea în Schengen şi Autostrada Moldovei. Alte două reuşite ale Guvernului Bolojan”, a adăugat liderul PSD.

Pe lângă aprecieri, fostul premier a semnalat și o problemă nerezolvată la începutul anului. „Este 9 ianuarie şi România încă nu are o formulă de buget pentru 2026”, a scris acesta, subliniind necesitatea clarificării rapide a cadrului bugetar pentru anul următor.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu vin după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că investițiile publice realizate în 2025 au ajuns la 137,5 miliarde de lei, reprezentând 7,2% din Produsul Intern Brut. Potrivit șefului Executivului, acesta este cel mai ridicat nivel al investițiilor publice înregistrat în România de la Revoluție.

Premierul a mai declarat că fondurile europene au avut un rol major în acest rezultat, precizând că 77,4 miliarde de lei, respectiv 56% din totalul investițiilor publice, au provenit din finanțări europene.