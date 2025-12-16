Reforma companiilor de stat. Guvernul extinde lista neagră a societăților în care vor exista disponibilizări

Guvernul va demara reforma companiilor de stat, însă procesul va fi unul de durată, avertizează Oana Gheorghiu. Vicepremierul estimează că abia la mijlocul anului viitor Guvernul va avea o imagine mai clară asupra situației celor peste 1.500 de companii aflate în portofoliul statului.

Analiza a început cu 22 de companii, printre care Tarom, CFR și Metrorex. Oana Gheorghiu a subliniat că „scopul reformei nu este acela de a da oameni afară, totuși disponibilizările nu sunt excluse”.

„Sunt 1.502 companii, cel puțin astea-s cifrele, ultimele cifre pe care le avem, 230 sunt companiile centrale. Aici sunt și cele mai mari pierderi la companiile mari. AMEPIP este această agenție care a fost creată tocmai la sugestia Comisiei Europene pentru a accelera procesul ăsta de reformare a companiilor de stat și de a introduce guvernanța corporativă în companiile de stat. Teoretic, agenția va face analiza tuturor companiilor de stat pe baza declarațiilor financiare aferente anului 2025, deci a bilanțurilor care se depun în anul viitor în mai, probabil că la jumătatea anului viitor ar trebui să avem o imagine mai clară a tuturor companiilor de stat, nu doar a celor 22”, declarat Oana Gheorghiu pentru Euronews.

„După ce se pune diagnosticul acestor companii și li se recomandă tratamentul și Guvernul ia decizia, ele vor intra într-o formă de restructurare, vor avea un plan, un plan clar de restructurare. La un moment dat, probabil că management-ul va decide că este nevoie și de disponibilizări, dar, cum vă spuneam, nu ăsta e scopul reformei”, a mai spus Gheorghiu.

Încă patru companii de stat au fost incluse în pachetul supus analizei pentru reformă. Guvernul a actualizat săptămâna trecută lista întreprinderilor publice centrale supuse analizei, care inițial cuprindea 17 companii, introducând alte patru - CNCAF Minvest, Romaero, CNMPN Remin și Avioane Craiova.

Potrivit unui comunicat al Executivului, „memorandumul aprobat în acest sens cuprinde alte patru întreprinderi publice centrale vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9.

Acestea vor completa lista cu primele 17 întreprinderi publice, care a fost aprobată în ședința Guvernului din data de 5 decembrie 2025, ca urmare a unei noi reuniuni a Comitetului. Astfel, sunt incluse în listă următoarele întreprinderi publice centrale din portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: CNCAF Minvest S.A, Romaero S.A, CNMPN Remin S.A și Avioane Craiova S.A”, arată sursa citată.

Conform Guvernului, includerea acestora este necesară pentru „asigurarea unui cadru unitar de monitorizare și coordonare a implementării principiilor guvernanței corporative, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin PNRR”.

Vineri, premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul „a stabilit rolurile instituțiilor implicate” în acest proces. De asemenea, șeful Executivului a menționat că „în primă etapă sunt vizate 17 companii, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova și Electrocentrale București”.