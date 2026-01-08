Experimentul „Taxe și impozite”. Bolojan, extras din scandal

De ceva timp primesc tot felul de mailuri și mesaje care îmi indică să folosesc minunata AI - Inteligență Artificială. Vreau să scriu ceva, vreau să mă informez cu privire la orice subiect, vreau să-mi tratez răceala, diabetul, inima, picioarele, capul… mi se recomandă să bag o aplicație AI și se rezolvă rapid. O coastă ruptă sau un picior, nu se poate prin roboței. Slavă medicilor! AI s-a băgat la taxele și impozitele mărite de Bolojan. Zice că el le-a impus. Au apărut imediat habarniștii politici și activiștii lor, livrând informații după ureche sau interes.

Să nu se înțeleagă greșit. Nu sunt împotriva folosirii noii tehnologii, cu atât mai puțin a aplicației AI. Informarea cu ajutorul computerelor conectate la internat a fost revoluția secolului XX pe tot mapamondul civilizațiilor. Utilității pe care o are Google i s-a adăugat acum AI, această inteligență artificială care poate combina mii de informații și să-ți livreze o sinteză pe subiectul cerut. Ei bine, de factorul uman depinde cum se vor prezenta publicului informațiile obținute de la tehnologie!

Persoana care recurge intens la AI, fiindcă n-are habar prea mult de domeniul de care răspunde sau cultura generală e precară, nu va ști să comunice prea bine ceea ce i-a livrat computerul. Când există și interes pentru deformarea informației sau absența ei, habarnistul nu mai e habarnist, ci șmecher, un manipulator.

În urmă cu niște ani, când la noi era pionerat informațional cu privire la apariția AI (nu-mi amintesc dacă robotul Ion al premierului Nicolae Ciucă apăruse în peisaj), presa străină prezenta un studiu realizat de cercetătorii de la un institut tehnologic american. Concluzia studiului era că, după ce s-a recurs la mai multe teste, grupul care a folosit inteligența artificială a avut performanțe mai slabe decât participanții care s-au bazat doar pe propriul creier.

Un scandal umflat

În cazul taxelor și impozitelor majorate pe care le avem de plătit pe anul 2026, acesta este subiectul zilei fiindcă ne atinge la buzunar pe fiecare dintre noi. Vocile care îl susțin pe premierul Ilie Bolojan s-au activat ca roboții AI. Ca să acopere revolta românilor pe birurile impuse pe lângă scumpirile la alimente, benzină, gaze și electricitate, au canalizat atenția către niște erori umane sau de soft, apărute pe platforma ghiseul.ro și semnalate de câțiva români pe rețelele sociale. S-au încins rău creierele ca să incite mințile românilor loviți de sărăcie pe zi ce trece.

Cu siguranță, nimănui nu-i convine, după ce s-a grăbit să-și plătească impozitele pe casă, teren și mașină, să se trezească că în ghiseul.ro i se arată că mai are de plătit niște zeci de lei sau vreo sumă aberantă. Unii chiar nu s-au speriat, au realizat că-i o greșeală pe computer când au văzut suma de 800.000 de lei. Au făcut contestație online la Primăria Sectorului 2 și știu că eroarea se va corecta și că nu vor plăti niciodată suma.

Cine sunt responsabilii de aceste erori, cine nu a făcut informare corectă și susținută despre plătirea dărilor pe 2026, de ce nu sunt tocați politicienii în studiourile tv ca să spună cum și de ce s-a ajuns la majorarea taxelor și impozitelor de către primăriile din toată România? De ce nu a fost invitat niciun primar ca să explice? Presa online a scris, dar azi se citește puțin, chiar și despre măsurile dureroase care se revarsă asupra cetățenilor. Pe acest fond apar experimentele - politice, mediatice, sociale, toate în favoarea puterii, a Statului.

Experimentul taxe și impozite sau Totul pentru Stat

Decizia de a majora taxele și impozitele aparține Guvernului Bolojan. Premierul a spus clar că va pune stop banilor către administrațiile locale, iar acestea să se descurce cu ce colectează de la populație. Totul pentru Stat, ca pe vremea lui Ceaușescu! Partidele din Coaliție au fost de acord. Au crâcnit nițel unii din PSD, dar li s-a tăiat rapid respirația. Grindeanu vrea să salveze țara rămânând la putere.

Primăriile au fost puse să adopte hotărâri de consiliu în acord cu legea, adică cu hotărârea Guvernului Bolojan. La mașini s-a decis să fie introdusă norma de poluare în impozit, astfel că suma a crescut considerabil față de cea plătită în 2025. Cât de realistă în realizare poate fi măsura de a cere unei populații deja sărăcite să cumpere mașini noi, cu grad redus de poluare? Conform unei surse de la o Direcție de taxe și impozite, șansele înnoirii parcului auto sunt infime. Iar legat de noile taxe auto, problema existentă în cele mai multe primării din țară este valoarea normei de poluare.

Primăriile în culpă

De degringolada survenită în această primă săptămână din noul an sunt răspunzătoare primăriile. Administrațiile ar fi trebuit să anunțe că în prima parte a lunii ianuarie (când au fost și atâta zile libere!) nu se vor încasa impozitele pentru că angajații vor lucra la recalculare, la expedierea deciziilor de impozitare către contribuabili și la urcarea datelor în platforma ghiseul.ro. La primăriile din mediul rural a fost mai simplu cu comunicarea din gură-n gură despre cum se vor încasa taxele.

Singura primărie din București care ne-a transmis la redacție, în data de 2 ianuarie, un comunicat despre colectarea taxelor pe anul 2026 a fost cea de la Sectorul 4. Aceasta îi anunța pe contribuabili că „persoanele fizice și juridice pot efectua, începând cu data de 2 ianuarie 2026, plățile aferente taxelor și impozitelor locale pentru anul în curs”.

În acest sens, se făcea precizarea că „pentru al șaselea an consecutiv, toate plățile datorate bugetului local al Sectorului 4 se efectuează exclusiv online, prin ordin de plată sau la aparatele SelfPay, evitându-se astfel aglomerația și timpii pierduți la cozi în fața ghișeelor. Cetățenii au la dispoziție cele mai utilizate instrumente online de plată, precum: Platforma Ghișeul.ro; Platforma online a Primăriei Sectorului 4 – start.ps4.ro; Aplicația mobilă„Primăria Sectorului 4”. Cu siguranță, dacă s-a făcut anunțul către presă, echipa primarului Daniel Băluță făcuse calcularea noilor taxe aprobate de Consiliul local și le-a introdus pe ghiseul.ro.

Bolojan a ordonat și a zburat în vacanță

Premierul, care a dispus mărirea taxelor locale și care are un aparat de comunicare țapăn, a fost în vacanța de sărbători. Altfel, departamentul doamnei Dogioiu ar fi putut să informeze populația țării, așa cum se procedează când întârzie pensiile. Să le spună românilor să aștepte acasă plicurile cu deciziile de impozitare de la primărie, apoi să se ducă să plătească.

Vă informez eu procedura. Fie plătiți direct la funcționarul primăriei de la Taxe și Impozite, fie online pe ghișeul.ro, fie la aparatele care se găsesc prin magazinele de cartier sau în benzinării, unde ori se scanează codul de bare de pe hârtia de la primărie, ori se introduce CNP-ul. Se afișează sumele de plată, apoi se bagă bani în aparat ca atunci când îți cumperi o cafea. Mai simplu de atât nici că se poate!

Dar de ce să fie simplu când poate fi greu? Mai crede cineva că este greu să se ițească un scandal mediatic din care Bolojanul cu comanda birului majorat să fie extras din vertijul de mânie al românilor? Nu „extras”, că ăsta e termen americano-venezuelean. Mai bine „zburat”? Să întreb AI? Cică răspunde „cu prietenie” despre orice întrebi, inclusiv despre scandalurile regizate de habarniști cu interes. Eu nu cred.