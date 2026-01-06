Ilie Bolojan va plăti impozite locale duble pentru locuințele din Vadu Crișului și Oradea, după majorările aplicate în 2026

Premierul României, Ilie Bolojan, se află în aceeași situație fiscală ca milioane de alți proprietari de locuințe, după intrarea în vigoare a noilor grile de impozitare locală aplicate în anul 2026.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, confirmate de autoritățile locale, impozitele pentru proprietățile deținute de premier au crescut semnificativ, ajungând în unele cazuri la dublu față de nivelul din 2025.

Majorările vizează atât casa de la țară din comuna Vadu Crișului, cât și apartamentul din Oradea, în linie cu deciziile adoptate de administrațiile locale și cu noile criterii de evaluare fiscală.

Primarul comunei Vadu Crișului, Dorel Cosma, a confirmat că impozitele pe locuințe au fost majorate substanțial începând cu acest an. Potrivit acestuia, în unele situații creșterile ajung „aproape de 100%”.

Pentru o locuință de aproximativ 100 de metri pătrați, situată în zona A și racordată la toate utilitățile, impozitul anual a ajuns la 327 de lei, față de 160 de lei în 2025. Primarul a precizat că și în cazul casei deținute de familia premierului Ilie Bolojan impozitul s-a dublat.

„Păi sunt unele aproape 100%. O casă 100 mp, cu toate utilitățile, zona A, e 327 de lei, față de 160 în 2025. (...) Da, nu știu din ce e casa, cred că e din cărămidă, deci, da, i s-a dublat. (...) Plătește mama dânsului. A fost acasă de Revelion, m-am întâlnit a doua zi de Anul Nou. Până în martie mama dânsului plătește, acum trimite pe cineva, un vecin, că e cam bolnavă”, a declarat Dorel Cosma.

Edilul a subliniat că plata impozitului este realizată anual până în luna martie, iar în acest caz responsabilitatea revine mamei premierului, care a apelat în unele situații la ajutorul vecinilor din motive de sănătate.

Majorări consistente au fost aplicate și în municipiul Oradea, unde Ilie Bolojan deține un apartament. Potrivit explicațiilor oferite de primarul orașului, Florin-Alin Birta, impozitele pentru apartamente au crescut, în general, cu 90–100%, în funcție de zonă, suprafață și vechimea clădirii.

În cadrul unei intervenții televizate, jurnalista Gina Vacariu a ridicat problema creșterii concrete a impozitelor pentru un apartament cu trei camere.

„580–600, ceva de genul. Impozitele apartamentelor s-au majorat în principal cu 90–100%. (...) Toată lumea, legea se aplică tuturor proprietarilor. Vă dați seama că orice creștere de taxe nu este un motiv de bucurie pentru locuitorii niciunui oraș, dar dacă noi, ca și primari, președinți de Consilii Județene, ne vom face treaba și vom duce la bun sfârșit proiectele pe care le avem în desfășurare, oamenii vor vedea că acei bani au fost cheltuiți cum trebuie”, a declarat Florin-Alin Birta.

Potrivit acestuia, majorările nu fac excepții și se aplică tuturor proprietarilor, indiferent de statutul public al acestora.

Situația locuințelor deținute de premier se înscrie într-un context mai larg, în care impozitele locale au fost majorate semnificativ în majoritatea marilor orașe din România, odată cu aplicarea noilor grile de evaluare în 2026.

În Cluj-Napoca, impozitul pentru un apartament de 55 de metri pătrați a crescut de la 277 de lei la 474 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 70%. În același oraș, taxa pentru o mașină euro 4 cu motor de 1.400 cmc a crescut de la 80 de lei la 150 de lei.

La Constanța, un apartament cu două camere este impozitat în prezent cu aproximativ 670 de lei, față de 360 de lei anul trecut, o creștere de aproape 80%. Pentru un autoturism de 1.400 cmc, impozitul a urcat de la 108 lei la 132 de lei.

În București, majorările diferă de la un sector la altul. În Sectorul 1, pentru un apartament cu două camere din zona A, impozitul a crescut de la 300 de lei la 650 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de peste 100%. În Sectorul 6, un apartament de 65 de metri pătrați într-un bloc vechi este impozitat cu 535 de lei, față de 258 de lei în 2025, iar în Sectorul 4, pentru un apartament nou de 72 de metri pătrați, impozitul a ajuns la 600 de lei, față de 300 de lei anul trecut.

Creșteri importante sunt raportate și la Iași, unde impozitul pentru un apartament cu două camere situat în zona A a crescut de la 162 de lei la 337 de lei, o majorare de peste 100%.