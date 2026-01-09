Lia Olguţa Vasilescu critică planul Guvernului: Banii din taxe trebuie să rămână la primării

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), a criticat planurile Guvernului privind redistribuirea sumelor obţinute din majorarea taxelor locale către bugetul naţional. Edilul consideră că banii colectaţi de la cetățeni ar trebui să rămână la nivel local, pentru a fi folosiți în dezvoltarea orașelor și îmbunătățirea serviciilor publice.

Problema urmează să fie discutată în cadrul coaliției de guvernare în zilele următoare.

Vasilescu a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan le-a comunicat primarilor, la ultima întâlnire a Asociațiilor Municipiilor, că bugetul pe acest an se bazează pe majorarea taxelor locale, însă sumele suplimentare ar urma să fie preluate la bugetul central.

Edilul susține că această măsură ar lăsa bugetele locale la nivelul anului trecut, deși cetățenii plătesc mai mult.

„I-am transmis premierului la şedinţa respectivă că este exclus să acceptăm aşa ceva şi, atenţie, nu vorbesc doar despre primarii PSD, pentru că la întrunirea respectivă au fost primari din toată ţara, de la toate partidele. Am văzut şi eu ce se întâmplă zilele acestea cu primari înjuraţi peste care s-a intrat în şedinţele de Consiliu Local. Oamenii ăia, săracii, nu au nicio vină”, a adăugat ea.

Primarul Craiovei a subliniat că, dacă taxele cresc, locuitorii se aşteaptă ca primăriile să ofere servicii mai bune. În acest context, Vasilescu a precizat că discuția privind redistribuirea banilor va fi tranșată în coaliție.

„Domnul Bolojan ne-a anunţat în noiembrie că aşa este fundamentat bugetul. Păi nici nu s-a făcut bugetul, este o discuţie care va fi tranşată în coaliţie. Zilele acestea va fi discuţia. Nu vom accepta ca toţi banii care sunt din acest surplus să ajungă la guvern”, a afirmat ea.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a explicat că majorarea impozitelor, aplicată de la 1 ianuarie, reprezintă contribuția locuitorilor la bugetele locale, bani care urmează să fie folosiți pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. Mulți cetățeni au preferat să-și plătească impozitele în primele zile ale anului, beneficiind astfel de anumite reduceri și facilități.

Creșterea taxelor a generat și nemulțumiri publice. În orașul Salcea, județul Suceava, câteva zeci de locuitori au protestat luni în fața primăriei, reclamând majorările recente ale impozitelor și taxelor locale.