UE sprijină tribunalul care îi va trage la răspundere pe liderii ruși

Uniunea Europeană (UE) a decis să finanțeze, pentru prima dată, funcționarea unui Tribunal Special dedicat judecării crimei de agresiune comise împotriva Ucrainei, alocând o sumă inițială de 10 milioane de euro. Instanța va avea ca obiect analizarea deciziilor politice și militare care au stat la baza invaziei declanșate de Federația Rusă, potrivit Pravda.

Anunțul a fost făcut de Kaja Kallas, vicepreședintă a Comisiei Europene și responsabilă pentru politica externă a UE. Oficialul european a transmis că noua instanță are rolul de a asigura răspunderea penală a conducerii ruse pentru inițierea războiului.

Potrivit poziției exprimate de Kallas, responsabilitatea pentru declanșarea conflictului revine factorilor decizionali de la Moscova, iar aceștia nu ar trebui să beneficieze de protecție politică sau juridică. Mesajul transmis de Bruxelles este că declanșarea unui război nu poate rămâne nepedepsită, indiferent de statutul celor implicați.

Suma alocată reprezintă contribuția inițială a Uniunii Europene la înființarea și operaționalizarea tribunalului, care va funcționa în cadrul Consiliului Europei. Acordul juridic necesar creării instanței a fost stabilit în luna iunie 2025, iar documentele oficiale care permit începerea activității au fost semnate de Kaja Kallas și de Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei.

Noua instanță a fost concepută pentru a acoperi un vid juridic existent la nivel internațional. În prezent, Curtea Penală Internațională poate ancheta crime de război și crime împotriva umanității comise pe teritoriul Ucrainei, însă nu are competența de a judeca crima de agresiune în cazul Rusiei, stat care nu recunoaște jurisdicția CPI.

Chiar dacă Federația Rusă nu recunoaște autoritatea tribunalului special, acesta poate funcționa independent și poate analiza dosare în lipsa cooperării autorităților ruse. Sprijinul financiar și juridic oferit de Uniunea Europeană este considerat primul pas concret pentru demararea investigațiilor.

Discuțiile privind înființarea unui astfel de tribunal au început încă din primele luni ale invaziei ruse în Ucraina, însă decizia anunțată joi marchează trecerea de la intenție la acțiune, prin asigurarea resurselor necesare pentru funcționarea efectivă a instanței.