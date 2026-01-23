Acordul de pace pentru Ucraina, imposibil fără concesii teritoriale, insistă Kremlinul

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a transmis reprezentanților americani implicați în negocieri că o „înțelegere pe termen lung” privind încheierea războiului din Ucraina nu este posibilă fără clarificarea prealabilă a chestiunilor teritoriale, potrivit unui oficial de rang înalt de la Kremlin, informează CNN.

„Cel mai important lucru este că, în cadrul acestor negocieri dintre președintele nostru și americani, s-a reafirmat încă o dată că, fără rezolvarea chestiunii teritoriale conform formulei convenite la Anchorage, nu se poate conta pe obținerea unei înțelegeri pe termen lung”, a declarat vineri, în fața presei, consilierul prezidențial pentru politică externă, Iuri Ușakov.

Întâlnirile recente dintre Vladimir Putin și emisarul special al fostului președinte american Donald Trump, Steve Witkoff, la care a participat și Jared Kushner, au avut loc la Moscova și s-au desfășurat pe parcursul a aproximativ patru ore. Potrivit lui Ușakov, aceste discuții au fost „excepțional de consistente, constructive și, aș spune, extrem de sincere și confidențiale”.

Cu doar câteva ore înainte de deplasarea sa în capitala Rusiei, Witkoff afirmase că negocierile pentru conturarea unui acord de pace au ajuns „la o singură problemă”.

„Cred că am redus totul la o singură problemă și am discutat diferite variante ale acesteia, ceea ce înseamnă că este rezolvabilă”, a spus el, joi, în cadrul unui eveniment organizat la Davos.

Ulterior, un oficial european a confirmat pentru CNN că problema rămasă, la care făcea referire Witkoff, este legată de aspectele teritoriale ale conflictului.

Iuri Ușakov a subliniat că Rusia este sincer interesată „de rezolvarea crizei din Ucraina prin mijloace politice și diplomatice”. Totodată, el a precizat că, până la atingerea acestui obiectiv, Moscova va continua să își urmărească obiectivele militare, potrivit TASS.

„Până atunci, Rusia va continua să lucreze constant pentru a atinge obiectivele operațiunii sale militare speciale pe câmpul de luptă, unde Forțele Armate Ruse dețin inițiativa strategică”, a declarat consilierul Kremlinului.

Aceasta a fost a șaptea întâlnire directă dintre Putin și Witkoff. O reuniune anterioară a avut loc pe 2 decembrie 2025, când discuțiile, la care a participat și Jared Kushner, s-au întins pe durata a cinci ore.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, liderul de la Moscova apreciază în mod deosebit eforturile de pace depuse de Donald Trump și ale echipei sale.

