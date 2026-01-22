Politica

Băsescu, despre Consiliul pentru Pace: Trump vrea să-și facă o jucărie proprie

Traian Băsescu.
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, joi, că inițiativa promovată Donald Trump este o „jucărie proprie”, pe care președintele american încearcă să o transforme într-un demers permanent. „Nu știu exact dacă înțelege ce vrea să facă pe viitor cu ea, dar nu este o jucărie temporară atunci când ceri un miliard de la fiecare participant”, a afirmat acesta, la un post TV.

Băsescu: „Trump vrea să-și facă o jucărie proprie”

Fostul președinte a afirmat, despre „Consiliul pentru Pace”, inaugurat de Trump, că este o „jucărie” creată special pentru acesta.

„Trump vrea să-și facă o jucărie proprie. Nu știu exact dacă înțelege ce vrea să facă pe viitor cu ea, dar nu este o jucărie temporară atunci când ceri un miliard de la fiecare participant. Este vorba despre o structură care are în spate mulți bani. Este evident că Trump vrea să o permanentizeze, însă cred că are o socoteală greșită”, a explicat acesta, la B1TV .

„O nouă ordine a lumii, când, de fapt, SUA fac deja jocurile globale”

Fostul șef al statului a declarat că, în ciuda discuțiilor intense despre o posibilă schimbare a ordinii mondiale, nu identifică elemente concrete care să susțină această ipoteză. „Toată lumea vorbește despre schimbarea ordinii mondiale. Mie îmi este foarte greu să depistez aceste elemente formidabile de schimbare”, a mai spus Băsescu.

În opinia sa, Statele Unite rămân actorul care influențează decisiv scena globală, iar ideea apariției unei noi ordini mondiale nu are o bază reală.

„Ce vrea să mai facă Trump? O nouă ordine a lumii, când, de fapt, SUA fac deja jocurile globale. Din acest motiv, aceste comitete pentru pace sunt doar o jucărie. Le face cum vrea Trump, știind că are un mandat limitat”, a mai spus fostul lider român.

Poziția liderilor europeni, apreciată de Băsescu

Băsescu a apreciat poziția liderilor europeni, care nu s-au grăbit să se alăture acestor inițiative. „Sunt recunoscător inteligenței europene, care nu s-a repezit în aceste comitete și bine a făcut”, a explicat acesta.

Referindu-se la ambițiile militare ale lui Trump, fostul lider român a afirmat că acesta ar putea instala baze militare, în baza unor acorduri deja existente.

„Trump poate pune baze militare. Ce îl împiedică? Are acordul Groenlandei și al Danemarcei să instaleze baze militare. Eu cred că problema este alta”, a explicat acesta.

