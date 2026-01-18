Cum ar arăta Parlamentul ideal pentru Traian Băsescu. „Fără oameni cu șapte clase”

Traian Băsescu ar vrea să vadă Parlamentul României format din oameni cu studii temeince. Fostul președinte a vorbit despre idealul instituției fundamentale și s-a referit la politicienii care nu și-au finalizat școala elementară.

„Mi-aș dori o clasă politică în care să nu mai avem întâmplări cu oameni care au șapte clase și intră în Parlament. O clasă politică care trebuie să se concentreze pe o Românie a viitorului. Asta mi-aș dori. N-am pretenții multe, dar asta mi-aș dori tare”, a spus fostul președinte la Digi 24. El fusese întrebat ce și-ar doi în anul 2026.

De asemenea, el a atins un subiect mai vechi, care a încins opinia publică de-a lungul timpului: cel al reducerii numărului de parlamentari. „N-avem nevoie de 460 de parlamentari, pentru că noi nu putem găsi 100 buni. Ar trebui să facem ceva să creștem calitatea clasei politice”.

El s-a referit și la atitudinea televiziunilor, care sunt critice față de politiceni. Mă uit la televiziuni, să fie înjurați de dimineață până seara, parcă îți vine să te lași de politică”, a mai spus Băsescu pentru sursa citată.

Tot azi, fostul lider de la Cotroceni a vorbit despre tensiunile de la guvernare. Băsescu este de părere că alianța dintre PNL și PSD nu se va rupe.

„În mod categoric, coaliția nu se va destrăma, însă PSD face ce știe el mai bine, nu își asumă ceea ce a făcut. A adus țara în halul în care a adus-o prin Ciolacu, iar acum încearcă să dea vina pe altcineva. Ei vor să dea vina pe Guvern pentru toate nereușitele.

E un teatru asta cu ieșirea de la guvernare și nu că îi suspectez de totală bună credință, dar realizează ce ar fi dacă ar ieși. Vine Fitch și te retrogradează la categoria „junk”, a opinat Băsescu.