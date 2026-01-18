Politica

Băsescu a explicat în ce condiții ar putea să existe o alianță între PSD și AUR

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că PSD nu se va retrage de la guvernare, însă va juca rolul de opoziție în interiorul Guvernului. „E un teatru asta cu ieșirea de la guvernare și nu că îi suspectez de totală bună credință, dar realizează ce ar fi dacă ar ieși”, a declarat acesta, la un post TV.

Băsescu: PSD vrea să dea vina pe Guvern pentru toate nereușitele

Fostul președinte a afirmat că, „în mod categoric”, coaliția nu se va destrăma, însă PSD „face ce știe el mai bine, nu își asumă ceea ce a făcut”. „A adus țara în halul în care a adus-o prin Ciolacu, iar acum încearcă să dea vina pe altcineva. Ei vor să dea vina pe Guvern pentru toate nereușitele”, a declarat acesta, la Digi 24.

Fostul șef de stat susține că o eventuală retragere a PSD de la guvernare ar declanșa o criză politică, iar, în cele din urmă, România ar putea ajunge în categoria „junk” din cauza acestei situații.

„E un teatru asta cu ieșirea de la guvernare și nu că îi suspectez de totală bună credință, dar realizează ce ar fi dacă ar ieși. Vine Fitch și te retrogradează la categoria „junk”, a explicat acesta.

„PSD-ul nu vrea să facă alianță cu AUR în această legislatură”

Băsescu susține, de asemenea, că PSD nu va face o alianță cu AUR în această legislatură, având în vedere reputația partidului.

„Eu nu spun că este o reputație meritată sau nu, eu spun că există o reputație și de aceea PSD-ul nu vrea să facă alianță cu AUR în această legislatură. După alegeri ar putea face alianță cu AUR. În schimb, ce va face PSD-ul, va fi să fie de acord cu Bolojan la ședințele de coaliție, iar apoi va ieși la TV să spună că nu este de acord cu nimic”, a mai spus fostul șef de stat.

Ilie Bolojan

Sursă foto: Captură video Youtube

Băsescu: Nu cred că AUR va lua mai mult de 18-20% la parlamentare

Fostul președinte a declarat că, în opinia sa, AUR nu va obține rezultatele indicate de sondajele actuale. El a adăugat că aceste estimări nu se vor confirma la vot și că formațiunea nu va depăși 18–20% la alegerile parlamentare.

„E analiză proprie. Nu cred că românii dau țara pe mâna unora care vor să se izoleze în UE, vor să se izoleze în NATO. Până la urmă soarta României este legată de NATO și UE, nu de soarta unora care vor să se izoleze. Dacă vrei să vezi cum este privit un izolaționist te uiți la cum este tratat Viktor Orban și îți dai seama cum vei fi tratat tu”, a mai spus acesta.

