Mihai Fifor, atac la premier: România lui Bolojan începe să semene tot mai mult cu un Moromete colectiv

Deputatul PSD Mihai Fifor a publicat pe rețelele sociale o serie de declarații referitoare la situația economică a României și la măsurile promovate de Guvern, făcând referire directă la premierul Ilie Bolojan.

Afirmațiile vin în contextul publicării unor date statistice oficiale privind evoluția puterii de cumpărare și au fost formulate sub forma unei reacții politice la politicile economice și bugetare recente.

Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor a susținut că „încet-încet, visul hollywoodian al lui Ilie Bolojan de a intra în istorie pe un cal alb, ca fiind eroul care a dus cruciada împotriva deficitului, se cam duce pe apa sâmbetei”. Deputatul PSD a utilizat o comparație literară, afirmând că realitatea ultimelor luni îl plasează pe premier „într-un alt rol: cel al lui Jupuitu din Moromeții”.

Tot în mesajul publicat, Fifor a mai scris că „România lui Bolojan începe să semene tot mai mult cu un Moromete colectiv”, făcând referire la personajele din literatura română pentru a descrie contextul actual, din perspectiva sa politică.

În susținerea afirmațiilor sale, Mihai Fifor a invocat datele comunicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit acestuia, cifrele oficiale arată „cea mai puternică scădere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani”.

Deputatul PSD a precizat că „de la învestirea noului Guvern, puterea de cumpărare a câștigului salarial mediu net a scăzut în continuu”. Conform INS, în luna noiembrie 2025, puterea de cumpărare a salariului net ar fi scăzut cu 5,1%, aceasta fiind a cincea lună consecutivă de diminuare, conform declarațiilor făcute de parlamentar.

În mesajul său, Mihai Fifor a mai afirmat că România se confruntă cu o inflație de peste 10%, cu majorări de taxe și impozite și cu o încetinire a economiei. El a susținut că aceste evoluții au loc în lipsa unor măsuri de stimulare economică, aspect pe care îl atribuie actualului Executiv condus de Ilie Bolojan.

Deputatul a mai făcut referire la posibile reduceri de cheltuieli bugetare, menționând „tăieri de 10% din cheltuielile cu salariile la nivel central și 30% la nivel local”, măsuri pe care le-a asociat reformei promovate de Guvern. În acest context, Fifor a transmis că PSD nu va susține un nou pachet de măsuri care nu include și elemente de stimulare economică.

În finalul mesajului său, Mihai Fifor a afirmat că poziția partidului său rămâne neschimbată în privința susținerii unor politici bazate exclusiv pe reduceri de cheltuieli și majorări de taxe, concluzionând: „Nu ne căuta pentru că răspunsul nostru va fi același: n-am!”.

Declarațiile deputatului PSD se înscriu în contextul dezbaterilor politice privind bugetul, inflația și politicile economice pentru începutul anului 2026.