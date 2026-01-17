Social

Ministrul Culturii anunță pregătiri pentru anul Brâncuși. „Lansăm o linie de finanțare specială"

Ministrul Culturii anunță pregătiri pentru anul Brâncuși. „Lansăm o linie de finanțare specială”
Ministrul Culturii, Andras Demeter, a anunțat că anul dedicat lui Constantin Brâncuși va fi pregătit temeinic, cu o linie de finanțare specială, ce a fost lansată azi. El a vorbit și despre acțiunile pe care le pot crea autoritățile locale.

„Astăzi vom lansa o linie de finanţare specială pentru anul Brâncuşi. Aici suntem într-o situaţie iarăşi destul de interesantă. Parlamentul de foarte mulţi ani de zile a intrat într-un fel de cutumă parlamentară, că la un moment dat se face o iniţiativă ca să instituim, deja sintagma nu prea stă în picioare, anul cutare, ca să fie anul nu ştiu, Nadia Comăneci.

Demeter Andras

Demeter Andras. Sursa foto: Facebook

Autorităţile centrale şi locale pot organiza, televiziunea publică şi radioul public pot face emisiuni şi totul rămâne la această normă supletivă, pot. Din câte ştiu eu, mă rog am avut şi absenţe şi reveniri în Ministerul Culturii, niciodată la începutul unui astfel de an, cum este anul Brâncuşi, Ministerul Culturii n-a venit cu un proiect concret”, a spus ministrul Culturii la Prima TV.

Proiectele mari din acest an se vor desfășura pe baza unei scheme de ajutor de stat şi pe o schemă de minimis. „Ce poate face Ministerul Culturii? Nu este un actor cultural, este un administrator, este o autoritate finanţatoare. Şi atunci cu instrumentarul pe care îl avem, am decis să deschidem o linie de finanţare până când intrăm la proiectele mari ale anului care de anul acesta vor fi pe schemă de ajutor de stat şi pe schemă de minimis ca să încercăm să intrăm în respectarea legislaţiei iniţiate de noi. Deci noi ar trebui să fim primii care o respectăm”, a explicat demnitarul.

Anul 2026 este „Anul Constantin Brâncuşi”, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naşterea marelui sculptor.

