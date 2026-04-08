Evenimentul Istoric Nr. 97 completează filele biografiei legendarului Brâncuși

Revista Evenimentul Istoric Nr.97 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna martie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Acum 150 de ani, într-un colț idilic al Olteniei de sub munte, venea pe lume un geniu. Pleca din această lume acum 69 de ani. Ca orice geniu, evident, nu s-a născut într-un palat. Rămân vorbele rostite de criticul Dan Hăulică: Brâncuși a imortalizat în piatră „dorul, văzduhul, omenia”… concepte intraductibile în alte limbi ale Pământului.

Brâncuși a fost universal. A ajuns în Paris, a fost în SUA și în India, ajungând și în Egipt. A mers mai mult pe jos de la București, la Paris, adică a călătorit cu întreruperi, lucrând pentru a avea bani în vederea etapei următoare de călătorie. A mers așadar, în Europa, America, Asia, Africa, pe patru din cele șase continente, dar a fost celebru și în Australia. Nu au fost vremuri ușoare, a prins 2 războaie mondiale la Paris, a cunoscut ororile războiului.

Recurgerea la esența artei sculpturale l-a făcut pe Constantin Brâncuși să reziste, fără să aibă de a face cu ocupanții naziști. Asta, deși prietenia sa cu Peggy Guggenheim dar și cu alți sculptori, pictori, unii evrei i-ar fi putut crea neplăceri. A reușit să evite ca operele sale să îi fie furate. L-a salvat universalitatea sa? L-a salvat faptul că România era aliatul lui Hitler în perioada 1940-1944? Este greu de spus, cert este că după ce Parisul a fost eliberat, Brâncuși nu a avut de suferit din partea celor care au eliberat Parisul. Brâncuși a mai trăit încă 13 ani după eliberarea Parisului.

Revista Evenimentul Istoric Nr.97, Martie 2026