Festivalul „Descoperă” celebrează 10 ediții cu program special și invitați de marcă. Cât va avea loc evenimentul

Republica Moldova. Festivalul de muzică clasică în aer liber „Descoperă” își marchează anul acesta cea de-a zecea ediție, reunind pe scena din Butuceni cele mai importante instituții culturale ale Republicii Moldova. Evenimentul, care va avea loc între 19 și 21 iunie, vine cu un program special pentru publicul local și internațional, iar Ministerul Culturii a anunțat că data festivalului va fi stabilă începând cu acest an, pentru a oferi mai multă predictibilitate participanților.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că această ediție este un moment important pentru viața culturală a țării.

„Pe parcursul a zece ani, DescOperă a crescut, s-a dezvoltat și a cucerit un public fidel, atât din țară, cât și de peste hotare. Este ocazie de a descoperi opera, muzica noastră clasică, dar și Republica Moldova prin tot ce are cel mai frumos.”

Oficialul a subliniat că festivalul demonstrează că muzica clasică poate ajunge la un public cât mai larg și că „DescOperă” este un exemplu reușit de fuziune între cultură, patrimoniu, identitate culturală și turism.

„Invităm toată lumea, atât din țară cât și de peste hotare, la Butuceni, în perioada 19-21 iunie, în cadrul Rezervației cultural-naturale Orheiului Vechi”, a mneționat Jardan.

Cea de-a zecea ediție va fi inaugurată de colectivele artistice ale Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Directoarea instituției, Svetlana Bivol, a anunțat un program divers.

„Venim cu un program foarte variat de muzică clasică în interpretarea Orchestrei simfonice, a Capelei corale academice ”Doina” și a Ansamblului „Concertino”. Prima parte se numește „Rapsodii și fantezii celebre”, iar în a doua parte vom avea „Misatango” de Martin Palmeri”, a menționat Bivol.

Pe 20 iunie, publicul va avea ocazia să urmărească opera „Nabucco” de Verdi. Nicolae Dohotaru, directorul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, a precizat că spectacolul va aduce elemente interactive.

Ultima seară a festivalului aduce o premieră, participarea Orchestrei Naționale a Companiei „Teleradio-Moldova”. Directorul acesteia, Gheorghe Mustea, a declarat că publicul va putea asculta „un program vast de bijuterii muzicale, compuse de-a lungul secolelor.”

Organizatorii au anunțat că accesul mașinilor în sat nu va fi permis, pentru a nu deranja localnicii. Vizitatorii vor parcurge traseele pe jos, bucurându-se de peisajul și atmosfera autentică a Butuceniului.

Festivalul este finanțat de Ministerul Culturii și se desfășoară în parteneriat cu agenți economici. Prima ediție a avut loc în 2016 și, de atunci, evenimentul a crescut constant, devenind unul dintre cele mai apreciate festivaluri de muzică clasică în aer liber din Republica Moldova.