Ministerul Culturii a anunțat rezultatele finale ale concursului pentru postul de manager al TNB. Unul dintre candidați a obținut nota 1,47

Ministerul Culturii a publicat rezultatele finale ale concursului pentru postul de manager al TNB. Doi candidați au susținut probele, iar diferența decisivă s-a înregistrat la interviu.

Ministerul Culturii a anunțat marți seară rezultatele finale ale concursului de management organizat pentru conducerea Teatrul Național I.L. Caragiale din București. Procedura a vizat ocuparea funcției de manager al uneia dintre cele mai importante instituții teatrale din țară.

Competiția a avut doi participanți, iar evaluarea s-a realizat în două etape: analiza proiectului de management și interviul. Rezultatul final a fost stabilit pe baza mediei celor două probe.

În prima etapă, ambii candidați au obținut note de promovare. Unul dintre ei a primit 8,46, iar celălalt 7,34, depășind pragul minim de 7 necesar pentru admiterea în concurs.

La proba interviului, diferența dintre candidați a fost semnificativă. Unul a obținut nota 8,27, iar celălalt 1,47. Această diferență a influențat decisiv media finală.

Rezultatul general a fost 8,36 pentru primul candidat și 4,40 pentru al doilea. Conform regulilor stabilite, este declarat câștigător candidatul cu media cea mai mare, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7.

În anunțul oficial, Ministerul Culturii a precizat modul de calcul al rezultatelor.

„Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Teatrul Naţional 'I.L. Caragiale' din Bucureşti, aprobat prin O.M.C. nr. 2.520/2026, rezultatul concursului: TNB 1: etapa I - 8,46; etapa II - 8,27; rezultatul concursului: 8,36; TNB 2: etapa I - 7,34, etapa II - 1,47, rezultatul concursului: 4,40. Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7”, a precizat Ministerul Culturii.

Potrivit informațiilor apărute în timpul desfășurării concursului, cei doi participanți sunt Ada Lupu Hausvater și Boris Focșa.

Ambii au parcurs etapele procedurii de selecție organizate pentru conducerea instituției.

Evaluarea candidaților a fost realizată de o comisie formată din specialiști din zona culturală și artistică.

Din aceasta au făcut parte, printre alții, regizoarea Theo Herghelegiu, actorul și fostul manager al Teatrului Excelsior Adrian Găzdaru, managerul Teatrului Maghiar din Timișoara Hunor Horvath, managerul Centrului Național al Dansului București Vava Ștefănescu și criticul de teatru Ludmila Patlanjogu.

Totuși, Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură a solicitat anularea concursului pentru managementul TNB. Organizația a invocat posibile nereguli privind desfășurarea procedurii și componența comisiei.

În comunicatul transmis public, sindicatul a afirmat: „Există suspiciuni întemeiate că în componenţa comisiei există doi membri care nu deţin experienţă în managementul unor instituţii publice de complexitatea TNB şi cel puţin un membru care nu deţine studii în domeniul de activitate al unui teatru dramatic conform art. 16 din OUG 189/2008.”

Organizația a ridicat și alte semne de întrebare legate de condițiile de participare la concurs și de verificarea documentelor depuse de candidați. Sindicatele au solicitat verificarea legalității întregii proceduri, inclusiv a componenței comisiei și a eligibilității dosarelor, precum și reluarea concursului în condiții conforme cu legislația în vigoare.