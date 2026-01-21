Haos la Teatrul Național. Se reia concursul pentru funcția de director

Ministerul Culturii a repornit procedura de selecție pentru funcția de manager al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, după ce concursul organizat anterior nu a produs niciun câștigător. Conform anunțului oficial al instituției, dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 martie 2026.

Reluarea concursului are loc în contextul unui blocaj administrativ prelungit, generat de eșecul complet al selecției desfășurate la finalul anului trecut. Atunci, niciunul dintre candidații înscriși nu a reușit să treacă de prima probă, cea a evaluării proiectelor de management, situație semnalată public de Buletin de București.

Postul de manager al TNB este unul strategic, atât din punct de vedere artistic, cât și financiar. În anul 2025, Teatrul Național din București a beneficiat de un buget de peste 72 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 14 milioane de euro, ceea ce îl plasează în topul instituțiilor culturale finanțate de stat.

Cea mai mare parte a acestor fonduri, aproape 80%, provine din subvenția acordată de la bugetul de stat și este direcționată către cheltuielile de personal. Doar o parte mai redusă din bani rămâne disponibilă pentru producții noi, lucrări de întreținere sau investiții în modernizarea infrastructurii tehnice.

Regulile stabilite de Ministerul Culturii pentru acest concurs restrâng considerabil categoria de potențiali candidați. Sunt acceptate exclusiv persoane cu studii universitare de licență în domeniul teatrului și artelor spectacolului, criteriu care elimină din competiție managerii culturali cu formare din alte domenii.

În plus, experiența profesională este un criteriu eliminatoriu. Candidații trebuie să demonstreze cel puțin zece ani de activitate în conducerea unor instituții publice de cultură. O singură derogare este prevăzută în regulament: cei care dețin un master în management cultural pot participa cu o experiență managerială de minimum cinci ani.

Situația de la TNB s-a tensionat în decembrie 2025, când comisia de evaluare a respins toate proiectele depuse. Trei candidați — Ada Lupu Hausvater, Alexandra Badea și Radu Popescu — au intrat în evaluarea proiectelor, însă niciunul nu a atins punctajul minim necesar pentru a ajunge la interviu.

Un alt candidat, Gabriel Fătu, a fost eliminat înainte de această etapă, după ce dosarul său a fost respins din motive administrative. În urma acestui rezultat, procedura de concurs a fost reluată automat, conform legislației în vigoare, fără modificări ale criteriilor sau ale structurii de selecție.

Pentru a asigura funcționarea instituției până la finalizarea concursului, Ministerul Culturii l-a desemnat pe actorul Adrian Titieni ca manager interimar, începând cu 1 ianuarie 2026. Mandatul său este limitat la o perioadă de 120 de zile.

Pe lângă activitatea artistică, Adrian Titieni are și experiență în zona administrativă. De-a lungul timpului, a ocupat funcții de consilier la nivelul Președinției României și al Guvernului, iar din 2012 a condus Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică în calitate de rector. De asemenea, a mai asigurat un interimat la conducerea Teatrului Odeon în 2023.

Procesul de selecție a fost însoțit și de controverse legate de transparență. La finalul anului trecut, o întâlnire organizată pentru clarificarea modului de evaluare a proiectelor respinse nu a dus la o decizie comună privind publicarea acestora.

Candidații au avut poziții diferite: unul și-a exprimat acordul pentru publicarea proiectului, altul s-a opus, iar un al treilea nu a oferit un răspuns ferm. În lipsa unui consens, documentele au rămas confidențiale.

Noul calendar al concursului a fost publicat pe 20 ianuarie 2026. Candidații au la dispoziție aproximativ șase săptămâni pentru pregătirea dosarelor, care trebuie să includă documentele administrative și un proiect de management de maximum 80 de pagini, la care se pot adăuga anexe limitate la 20 de pagini.

Evaluarea proiectelor este programată pentru perioada 11–20 martie. În cazul în care vor exista candidați care obțin punctajul necesar, interviurile vor avea loc pe 23 și 24 martie, iar rezultatul final ar urma să fie anunțat în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei probe.