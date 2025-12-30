Teatrul Național rămâne fără conducere. George Călin renunță la interimat „din considerente personale”

Schimbare importantă la vârful Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. Managerul interimar, George Călin, a anunțat că își va încheia mandatul la finalul anului, invocând motive personale.

Într-o postare pe pagina TNB, acesta a explicat că a notificat Ministerul Culturii din timp, astfel încât activitatea instituției să continue fără probleme.

„După o perioadă în care am avut onoarea de a asigura interimatul conducerii Teatrului Naţional 'I.L. Caragiale' din Bucureşti, am decis, în mod unilateral, să închei acest mandat, din considerente personale, la finalul acestui an. L-am informat pe ministrul Culturii, domnul Demeter Andras, în cadrul unei întâlniri, încă de acum o săptămână, asupra acestei decizii şi a calendarului în care ea poate fi pusă în aplicare, astfel încât activitatea instituţiei să continue fără sincope", a anunţat George Călin.

Managerul interimar spune că pleacă respectând instituția și având încredere în echipa care va continua activitatea.

„Iubesc Teatrul Naţional şi rămân profund ataşat de această instituţie. Sunt convins că TNB va fi susţinut în perioada următoare de cele mai bune decizii şi intenţii şi că îşi va continua parcursul cu aceeaşi forţă artistică şi responsabilitate faţă de public. Predau mandatul cu respect faţă de instituţie şi cu deplină încredere în echipa TNB. Noului manager interimar îi doresc mult succes şi multă putere de muncă", a spus managerul interimar al TNB.

George Călin a vorbit și despre oamenii alături de care a lucrat.

„Le mulţumesc colegilor mei — artişti, tehnicieni, personal administrativ, colaboratori — pentru profesionalismul şi seriozitatea cu care îşi fac datoria. Mulţumesc publicului TNB pentru prezenţă şi încredere, precum şi partenerilor care au sprijinit proiectele teatrului în această etapă", a mai spus directorul interimar.

George Călin a fost numit la conducerea interimară a teatrului pe 12 aprilie 2023, prin ordin semnat de ministrul Culturii de atunci, Lucian Romașcanu.