Marcel Ciolacu e creditat cu prima șansă la Consiliul Județean Buzău. Cum arată rezultatele

Marcel Ciolacu, fost premier al României, are șanse mari să devină noul președinte al Consiliului Județean Buzău, după cum arată primele date ale votului. Candidatul din partea PSD ocupă primul loc după publicarea rezultatelor parțiale de Autoritatea Electorală Permanentă.

Au fost exprimate 87.174 de voturi și s-au numărat aproximativ 30.000 din acest total. Fostul lider al PSD este urmat în clasament de candidatul AUR, Alin Avrămescu, și de candidatul comun al PNL – USR, Mihai Răzvan Moraru.

Ciolacu are un procent de 53,16 voturi, Avrămescu a adunat 28,26%, în timp ce Moraru a strâns 9.85.

Până la ora 21.00, atunci când s-au închis urnele, în județul Buzău votaseră pentru alegerea președintelui Consiliului Județean 87.174 de alegători, adică 24,18 % din numărul celor înscriși în listele electorale, potrivit datelor de la Autoritatea Electorală Permanentă.

Funcția de președinte al CJ Buzău a rămas liberă după demisia lui Lucian Romașcanu care a fost desemnat ca membru al Curții de Conturi Europene din partea României.

În ziua, votului, fostul șef al Executivului, a vorbit despre pasul în față pe care l-a făcut în politică, pentru că s-a întors în orașul natal

„Am făcut cel mai mare pas în cariera mea de politician, am venit acasă. Îmi doresc să vină cât mai mulți buzoieni la vot, pentru că doar așa apărăm democrația, indiferent cu cine votează.

Am votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău și cu primăria municipiului Buzău. Dacă vrem să aducem schimbări majore, de fond și reforme în județul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu municipiul Buzău și, normal, cu celelalte autorități”, a declarat după ce a votat, duminică, Marcel Ciolacu.