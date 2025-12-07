Scandal la alegerile parțiale din Buzău. Primarii, acuzați de intimidarea alegătorilor

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a atras atenția asupra unor presupuse nereguli în județul Buzău, unde duminică se desfășoară alegeri locale parțiale pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Potrivit acestuia, mai mulți primari ar fi prezenți în secțiile de vot sau în imediata apropiere și ar încerca să influențeze alegătorii.

„În judeţul Buzău există un fenomen care trebuie stopat de urgenţă de instituţiile abilitate. Sunt foarte mulţi primari de comune care stau pur şi simplu în uşa secţiei de votare, stau în secţiile de votare şi intimidează şi influenţează persoanele care vin să voteze”, a declarat Enache, într-un comunicat transmis de AUR.

Liderul AUR a menționat localități precum Largu, Vadu Pașii, Zărnești sau Pănătău, în care primarii ar fi implicați direct în astfel de acțiuni. De asemenea, el i-a îndemnat pe edili să nu cedeze presiunilor făcute pe linie de partid.

Sursele AUR susțin că în mai multe zone din județ au fost observate persoane care dețineau sume importante de bani în numerar, iar în unele cazuri, mașini ale instituțiilor publice transportau alegători la secții.

„Colegii noştri care sunt în teren vor anunţa prin 112 toate aceste cazuri şi facem apel la Ministerul Afacerilor Interne să rezolve aceste probleme evidente care există în judeţul Buzău. În oraşul Râmnicu Sărat, în cartierele Costieni şi Flămânda, de asemenea, sunt persoane care deţin sume mari de bani asupra lor în numerar, la vedere, aşteptând alegătorii să vină la secţia de votare”, a mai precizat Enache.

El a mai adăugat că în comuna Chiliile, viceprimarul a folosit vehiculele instituției pentru a transporta locuitorii la secții, fără ca acest lucru să fie cerut de cineva, fenomen pe care îl consideră problematic în contextul desfășurării alegerilor.