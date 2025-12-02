Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind Registrul Unic al Transparenței Intereselor. Ce se schimbă pentru parlamentari

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care modifică Statutul deputaților și senatorilor. Actul normativ introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor și noi reguli privind întâlnirile parlamentarilor cu terți.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat promulgarea Legii pentru modificarea Statutului deputaților și senatorilor, un act normativ considerat de șeful statului „un pas decisiv pentru creșterea transparenței și integrității în procesul legislativ”.

Noua lege introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă publică în care parlamentarii vor fi obligați să își înregistreze întâlnirile cu terți implicați în procesul legislativ. Președintele a prezentat public principalele prevederi ale actului normativ.

Nicușor Dan a precizat că Registrul Unic al Transparenței Intereselor devine instrumentul central pentru monitorizarea interacțiunilor dintre parlamentari și entitățile interesate de inițiative legislative.

Conform legii, toate întâlnirile dintre parlamentari și terți trebuie înregistrate în RUTI cu 48 de ore înainte. În cazul întâlnirilor neplanificate, acestea trebuie raportate în termen de 48 de ore de la desfășurare.

Actul normativ definește clar cine poate fi considerat „terț” în sensul transparenței legislative. În această categorie intră reprezentanți mandatați ai entităților cu activitate de organizații neguvernamentale, organizații patronale, sindicale, camere de comerț și structuri care au un interes legitim într-o inițiativă legislativă aflată în procedură.

Noua lege prevede măsuri clare în cazul în care obligațiile de transparență nu sunt respectate. Parlamentarii pot primi avertisment scris, iar terții care încalcă regulile pot fi eliminați din Registru.

Curtea Constituțională a României a analizat și validat actul normativ, confirmând constituționalitatea acestuia. CCR a concluzionat că legea respectă principiile statului de drept, calitatea legiferării și mandatul reprezentativ al parlamentarilor.

În mesajul publicat, Nicușor Dan a subliniat că adoptarea legii reprezintă un pas esențial în parcursul României către aderarea la OCDE.

Legea adoptată și promulgată reprezintă una dintre cele mai importante schimbări structurale din ultimii ani în ceea ce privește relația dintre legislativ, societate și entitățile cu interese în procesul de reglementare. Prin RUTI, întâlnirile dintre parlamentari și entitățile cu potențial de influență devin vizibile public, într-un format standardizat.

Autoritățile susțin că această măsură va reduce riscul de influențe netransparente și va aduce România în linie cu standardele asumate în cadrul procesului de aderare la OCDE. Totodată, implementarea acestui mecanism poate contribui la consolidarea încrederii publice în Parlament și în procesul legislativ.