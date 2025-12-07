Alegeri locale parțiale în 12 localități din țară. În Buzău se va alege noul președinte al Consiliului Județean

Duminică, alegătorii din mai multe zone ale țării sunt chemați la urne pentru a-și alege primarii în 12 localități din 10 județe, iar în județul Buzău se desfășoară alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. În total, peste 2,1 milioane de cetățeni, inclusiv cei din Capitală, sunt așteptați să voteze în 1.771 de secții, deschise între orele 07:00 și 21:00, fără posibilitatea prelungirii programului.

Scrutinul pentru primari are loc în: comuna Remetea (Bihor), comuna Mihai Eminescu (Botoșani), comuna Marga (Caraș-Severin), comuna Dobromir (Constanța), comuna Lumina (Constanța), orașul Găești (Dâmbovița), comuna Sopot (Dolj), comuna Valea Ciorii (Ialomița), comuna Vânători (Iași), comuna Poienile de sub Munte (Maramureș), comuna Șieu (Maramureș) și comuna Cârța (Sibiu). Noile alegeri au devenit necesare în urma decesului unor edili, a condamnărilor definitive, a constatării unor incompatibilități sau a demisiilor din diferite motive.

În Buzău, funcția de președinte al CJ a rămas vacantă după ce fostul titular, Lucian Romașcanu, a preluat postul de membru al Curții Europene de Conturi la 1 iulie 2024. Interimatul a fost asigurat până acum de vicepreședintele Adrian Petre. Pentru alegerile de duminică au fost pregătite 424 de secții de votare, iar pe liste figurează 363.357 de alegători. Au fost tipărite 398.829 de buletine.

Partidele care au intrat în competiție sunt PSD, AUR, PNL–USR, ACT, SOS România, POT și PRM, la care se adaugă un candidat independent.

Marcel Ciolacu, fost premier și fost președinte PSD, intră în cursă cu sprijinul puternic al organizației județene, considerată una dintre cele mai consolidate din țară — „având aproape 77 dintre cei 87 de primari din judeţ”.

Restul candidaților sunt: Ștefăniță Avrămescu (AUR), originar din Chiojdu; Mihai Răzvan Moraru (independent, susținut de PNL și USR), om de afaceri, fost membru PLUS și USR; Silviu Iordache (independent), fost prefect al județului din partea USR, sprijinit local de PMP; Gabriel Pană (ACT), colonel de poliție în rezervă; Adrian Dogaru (SOS România); Dragoș Brânzea (POT); Mihai Budescu (PRM), fost ofițer de parașutiști.

Campania a fost desfășurată mai ales în mediul online, completată de întâlniri pe teren, fără incidente majore. Pe 22 noiembrie, în centrul municipiului Buzău au apărut două standee-uri cu personaje de desene animate având chipurile lui Adrian Mocanu și Mihai Răzvan Moraru, episod care a generat discuții și controverse.

Candidatul cu cea mai intensă activitate online pare să fi fost Mihai Răzvan Moraru. Una dintre postările sale a fost clasificată drept „material electoral defăimător” de Biroul Electoral Județean, care i-a solicitat să o elimine. De asemenea, Marcel Ciolacu, Silviu Iordache și Gabriel Pană au menținut o prezență vizibilă în mediul digital.