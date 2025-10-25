Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău. Ce spune Grindeanu

Update. Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, a fost desemnat sâmbătă candidatul partidului pentru președinția Consiliului Județean Buzău. Anunțul a fost făcut în cadrul Conferinței Județene Extraordinare a PSD Buzău, eveniment la care a participat și președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Ciolacu a explicat că decizia sa nu reprezintă un pas înapoi în cariera politică, ci un angajament asumat cu sufletul pentru comunitatea pe care o cunoaște bine. „Este un pas pe care îl fac din suflet”, a afirmat el, subliniind legătura strânsă cu județul Buzău. Sorin Grindeanu a apreciat alegerea și a lăudat experiența lui Ciolacu, considerând că acesta este cel mai pregătit politician din județ pentru această funcție.

„Marcel Ciolacu este cel mai pregătit om pe care Buzăul îl are în acest moment pentru a ocupa această funcţie. Marcel Ciolacu este cel care poate să facă foarte multe lucruri pozitive pentru judeţul Buzău, având experienţa necesară, având conexiunile necesare, ştiind ce trebuie să faci ca să faci lucrurile să se mişte”.

Președintele interimar al PSD a explicat că participarea sa la eveniment nu a fost doar formală, ci o dovadă de respect față de organizația locală, pe care a numit-o „probabil una dintre cele mai performante din țară”, și față de Ciolacu.

„Am ținut neapărat să vin azi la Buzău, din respect pentru organizația PSD Buzău și din respect pentru Marcel Ciolacu. El face un pas important, un pas pe care l-a avut tot timpul în inimă și în suflet: județul dumneavoastră”, a declarat Grindeanu.

Organizația județeană a Partidului Social Democrat (PSD) Buzău organizează sâmbătă o Conferință Județeană Extraordinară, eveniment care va stabili delegații ce vor participa la Congresul Național al PSD, programat pe 7 noiembrie.

Conferința va avea loc la Sala Mare a Consiliului Județean Buzău și va fi prezentă conducerea centrală a partidului, inclusiv președintele interimar Sorin Grindeanu și fostul premier Marcel Ciolacu.

Aceasta este prima apariție publică importantă a lui Ciolacu la Buzău după o perioadă de absență, iar fostul lider PSD și-a anunțat intenția de a candida la funcția de președinte al Consiliului Județean, după ce postul a rămas vacant în urma plecării lui Lucian Romașcanu la Curtea Europeană de Conturi din Luxemburg.

„Am venit să discutăm despre viitorul județului și despre modul în care PSD poate fi mai eficient în administrație”, a declarat Marcel Ciolacu, în cadrul conferinței.

Din 1 iulie, conducerea interimară a Consiliului Județean Buzău este asigurată de vicepreședintele Adrian Petre, până la organizarea alegerilor programate pentru 7 decembrie. Conferința PSD de sâmbătă are și rolul de a desemna delegații județeni care vor participa la Congresul Național, unde se vor decide direcțiile strategice ale partidului pentru perioada următoare.

Pe data de 7 decembrie, românii vor participa la alegeri parțiale nu doar în Buzău și București, ci și în alte localități unde posturile de primar sau de președinte de CJ au rămas vacante. Printre acestea se numără:

Bihor: comuna Retea

Botoșani: comuna Mihai Eminescu

Caraș-Severin: comuna Marga

Constanța: comunele Dobromir și Lumina

Dâmbovița: orașul Găești

Dolj: comuna Sopot

Ialomița: comuna Valea Ciorii

Iași: comuna Vânători

Maramureș: comunele Poienile de sub Munte și Șieu

Sibiu: comuna Cârța

Conferința județeană are, pe lângă obiectivul organizatoric, și o miză politică clară: revenirea lui Marcel Ciolacu la Buzău și intenția sa de a candida la șefia CJ indică interesul partidului pentru consolidarea influenței locale înaintea Congresului Național.