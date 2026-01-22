Trump, mesaj direct pentru Putin după întâlnirea cu Zelenski: Războiul trebuie să se încheie

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că mesajul transmis liderului rus Vladimir Putin este acela că războiul din Ucraina trebuie să se încheie, potrivit agenției Reuters.

Declarația a fost făcută după o întâlnire de aproximativ o oră cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos. Discuțiile au avut loc pe fondul intensificării eforturilor diplomatice ale Washingtonului și Kievului pentru identificarea unei soluții de pace, în timp ce luptele și atacurile aeriene continuă în Ucraina.

După întrevederea cu liderul ucrainean, Donald Trump a afirmat că discuția a fost una pozitivă, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul acesteia.

Întrebat ce mesaj îi transmite președintelui rus, acesta a răspuns: „Războiul trebuie să se încheie”.

Cu o zi înainte, președintele american afirmase că un acord de pace este „destul de aproape”. Totuși, după întâlnirea de la Davos, nu au fost anunțate progrese concrete sau semnarea unor documente oficiale.

Potrivit declarațiilor anterioare ale lui Volodimir Zelenski, acesta a acceptat deplasarea la Davos doar în condițiile în care ar fi existat posibilitatea semnării unor acorduri privind garanțiile de securitate oferite de Statele Unite și finanțarea reconstrucției Ucrainei după război. Nu au existat informații care să confirme realizarea unui astfel de acord în urma întâlnirii.

Oficiali americani și ucraineni se află de mai multe săptămâni într-un proces intens de consultări diplomatice, în timp ce administrația Trump face presiuni pentru obținerea unui acord de pace în conflictul care durează de aproape patru ani.

În acest context, trimisul special al Statelor Unite pentru Ucraina, Steve Witkoff, a anunțat că emisari americani se deplasează la Moscova pentru discuții cu liderii ruși.

„Dacă ambele părți vor să rezolve această situație, vom reuși”, a declarat Witkoff în timpul Forumului Economic Mondial.

„Cred că s-au făcut progrese semnificative.”

Witkoff urmează să se întâlnească la Moscova cu Vladimir Putin, alături de Jared Kushner, consilier și ginere al președintelui american.

Kremlinul a precizat că întrevederea este programată să aibă loc joi seara, ora Moscovei. După discuțiile din Rusia, delegațiile ar urma să se deplaseze la Abu Dhabi pentru consultări militare și discuții privind un pachet economic de reconstrucție.

Președintele rus a declarat miercuri că discuțiile vor viza un posibil acord privind Ucraina, inclusiv utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția teritoriilor aflate sub controlul Moscovei.

În paralel cu demersurile diplomatice, atacurile rusești asupra Ucrainei au continuat. Joi, lovituri aeriene au afectat mai multe regiuni ale țării. În regiunea Odesa, un tânăr de 17 ani a murit după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe, potrivit autorităților locale.

În orașul Krivoi Rog, o rachetă balistică a lovit o clădire rezidențială, rănind 11 persoane.

La Kiev, aproximativ 3.000 de clădiri înalte au rămas fără încălzire în urma unui atac anterior, potrivit autorităților municipale. Criza energetică este agravată de loviturile repetate asupra infrastructurii, în plină perioadă de iarnă.

Seria de întâlniri la nivel înalt a avut ecouri și în mediul financiar. Obligațiunile internaționale ale Ucrainei au crescut cu peste doi cenți joi, investitorii reacționând la posibilitatea unor progrese în direcția încheierii conflictului.