Trump a anunțat că Putin ar fi acceptat invitația la „Consiliul pentru Pace”. Propunerile privind taxa de un miliard de dolari

Trump a anunțat că Putin ar fi acceptat invitația la „Consiliul pentru Pace". Propunerile privind taxa de un miliard de dolari
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, la Davos, că președintele rus Vladimir Putin a acceptat invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, considerat un concurent al Organizației Națiunilor Unite. „A fost invitat. A acceptat”, a spus Trump jurnaliștilor, potrivit AFP.

Cu toate acestea, Vladimir Putin anunțase cu câteva minute mai devreme că a solicitat Ministerului rus de Externe să studieze invitația înainte de a da un răspuns.

„Ministerul rus de Externe a fost însărcinat să studieze documentele care ne-au fost transmise și să consulte partenerii noștri strategici în această privință”, a declarat Putin în cadrul unei reuniuni guvernamentale. „Abia după aceea vom putea răspunde invitației care ne-a fost adresată”, a adăugat liderul de la Kremlin, mulțumindu-i totuși lui Trump pentru inițiativă.

Propunerile lui Putin privind taxa de un miliard de dolari

Putin a precizat că Rusia ar putea contribui cu miliardul de dolari cerut ca „taxă de intrare” din „activele rusești înghețate sub fosta administrație americană”, din cauza războiului din Ucraina. De asemenea, el a propus ca fondurile rămase blocate în SUA să fie utilizate pentru „reconstrucția teritoriilor afectate de ostilități, după încheierea unui acord de pace între Rusia și Ucraina”.

Obiectivul „Consiliului pentru Pace”

Potrivit Casei Albe, „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump vizează elaborarea unui plan pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza.

„Esențial este ca întregul proces să aibă un efect favorabil asupra soluționării pe termen lung a conflictului israeliano-palestinian, pe baza rezoluțiilor relevante ale Națiunilor Unite. Este necesar ca nevoile și dorințele inalienabile ale palestinienilor să fie luate în considerare”, a adăugat el, menționând că Moscova va sprijini „toate eforturile menite să consolideze stabilitatea internațională”, a spus Putin.

Reacția lui Putin privind Groenlanda

Referitor la declarațiile lui Trump privind Groenlanda, Putin a afirmat că această chestiune „nu privește absolut deloc” Rusia. În același timp, el a acuzat Danemarca că „a considerat întotdeauna Groenlanda ca pe o colonie” și că a „tratat-o destul de dur, ca să nu spunem crud”.

