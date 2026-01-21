Trump face un pas înapoi. Tarifele promise Europei, suspendate după discuțiile de la Davos

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat miercuri, pe rețeaua sa socială Truth Social, că nu va impune tarife vamale la 1 februarie țărilor europene pe care le amenințase anterior cu astfel de măsuri.

Decizia vine după o întâlnire la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în urma căreia, potrivit lui Trump, s-ar fi conturat cadrul unui viitor acord referitor la Groenlanda și regiunea arctică.

Președintele american a precizat că, în baza acestei înțelegeri, nu va aplica tarifele care urmau să intre în vigoare la începutul lunii februarie, fără a oferi detalii despre conținutul unui eventual acord.

În postarea sa de pe Truth Social, Donald Trump a afirmat:

„Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie”.

Acesta a menționat că întâlnirea cu Mark Rutte a fost „foarte productivă” și că s-ar fi stabilit cadrul unui viitor acord privind Groenlanda și întreaga regiune arctică.

El a adăugat în postare:

„Această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate țările NATO”.

Șeful Casei Albe nu a furnizat însă informații publice despre detaliile acordului sau despre natura exactă a acelui „cadrul” menționat.

Donald Trump a precizat în aceeași postare că vor continua discuțiile referitoare la ceea ce a denumit „Domul de Aur”, o expresie menționată în legătură cu Groenlanda, fără a oferi explicații suplimentare.

El a adăugat că oficialii desemnați pentru negocieri vor include vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff, care vor raporta direct la președinte pe măsură ce procesul avansează.

„Informații suplimentare vor fi disponibile pe măsură ce discuțiile vor avansa”, a menționat el în postare.

Anterior amenințărilor tarifare, Trump anunțase impunerea unor tarife vamale de 10% asupra bunurilor importate din opt țări europene începând cu 1 februarie, ca răspuns la opoziția acestora privind planurile sale legate de Groenlanda.

Decizia de a suspenda tarifele a fost raportată de mai multe instituții de presă internaționale, subliniind că aceasta are loc pe fondul deliberărilor cu privire la securitatea regiunii arctice și rolul aliaților din NATO.

Potrivit unor surse de presă, tarifele planificate ar fi vizat țări precum Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda, iar această măsură fusese criticată anterior de liderii europeni.

Întâlnirea de la Davos dintre Trump și Mark Rutte a fost prezentată de administrația de la Washington ca un moment de progres în negocierile privind viitorul relațiilor cu Groenlanda și securitatea arctică.

Oficialii implicați nu au oferit însă publicului un text al acordului sau parametrii specifici ai ceea ce a fost numit „cadru pentru un viitor acord”.

De asemenea, în raportările internaționale se menționează că întâlnirea nu a inclus detalii complete despre cum ar urma să fie gestionată cooperarea în Arctic sau rolul concret al țărilor NATO în acest context