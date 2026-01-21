International

Dezvăluiri din culisele negocierilor Rusia–Ucraina: Suntem rezonabil de aproape de un acord

Comentează știrea
Dezvăluiri din culisele negocierilor Rusia–Ucraina: Suntem rezonabil de aproape de un acordSteve Witkoff / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina au ajuns într-o etapă avansată, potrivit unor declarații recente făcute de reprezentanți ai Statelor Unite, în contextul intensificării eforturilor diplomatice internaționale, făcute la Forumul Economic Mondial.

Witkoff, implicat direct în discuții a afirmat că un posibil acord este aproape finalizat, pe fondul presiunilor crescânde exercitate de Washington pentru obținerea unui armistițiu.

Declarații privind stadiul negocierilor

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat că negocierile pentru pace între Rusia și Ucraina sunt realizate „în proporție de 90%”.

Afirmația a fost făcută în cadrul Forumului Economic Mondial, desfășurat în Elveția, unde oficialul american a oferit detalii despre evoluția discuțiilor din ultimele săptămâni.

România și Italia, singurele state UE care aplică taxa pe coletele sub 150 de euro. Urmează și taxa vamală
România și Italia, singurele state UE care aplică taxa pe coletele sub 150 de euro. Urmează și taxa vamală
Cristian Rizea, acuzat de furt de identitate după lansarea unei televiziuni cu o siglă similară România TV. Reacția CNA
Cristian Rizea, acuzat de furt de identitate după lansarea unei televiziuni cu o siglă similară România TV. Reacția CNA

„Au existat multe progrese în ultimele șase până la opt săptămâni”, a spus Steve Witkoff, precizând că urmează întâlniri atât cu oficiali ucraineni, cât și cu reprezentanți de rang înalt ai Federației Ruse.

Potrivit acestuia, întâlnirile vor avea loc în perioada imediat următoare și vor viza definitivarea unor puncte-cheie rămase în discuție.

Contextul internațional și rolul Statelor Unite

Declarațiile vin în contextul în care eforturile anterioare de a obține o încetare a focului au eșuat în mod repetat. În ultimele luni, însă, Statele Unite au intensificat presiunile diplomatice, fapt care a contribuit la schimbarea dinamicii negocierilor.

La rândul său, președintele american Donald Trump a abordat subiectul negocierilor în timpul unui discurs susținut la Forumul Economic Mondial.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Acesta a declarat că părțile implicate sunt „destul de aproape” de un acord de pace. „Dacă nu rezolvă acest lucru, sunt proști”, a afirmat Donald Trump, referindu-se la Rusia și Ucraina.

Participarea Rusiei la discuții

Potrivit informațiilor furnizate de emisarul american, la viitoarele întâlniri este așteptată și participarea președintelui rus Vladimir Putin.

Steve Witkoff a declarat că solicitarea pentru organizarea discuțiilor a venit din partea Kremlinului și că acestea se vor concentra pe un plan de pace în 20 de puncte, coordonat de Statele Unite.

„Îi aducem pe toți mai aproape… sperăm că vom avea ceva bun de anunțat în curând. Se bazează pe planul nostru de pace în 20 de puncte, pe care îl ajustăm și îl armonizăm”, a explicat oficialul american.

Probleme sensibile în cadrul negocierilor

Unul dintre cele mai sensibile subiecte rămase pe agenda discuțiilor este legat de aspectele teritoriale. Steve Witkoff a descris acest punct drept „elefantul de 800 de livre din cameră”, subliniind că există propuneri concrete aflate în analiză.

„Cred că avem idei foarte, foarte bune în această privință și sperăm să facem progrese”, a mai declarat acesta, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul propunerilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:00 - Exclusiv. Groenlanda, viitor teritoriu american? Adrian Severin: Poate redefini arhitectura securității internaționale
20:53 - Detalii noi despre tragedia feroviară din Spania. Problemele ascunse ale trenurilor de mare viteză
20:43 - România și Italia, singurele state UE care aplică taxa pe coletele sub 150 de euro. Urmează și taxa vamală
20:36 - Cristian Rizea, acuzat de furt de identitate după lansarea unei televiziuni cu o siglă similară România TV. Reacția CNA
20:28 - Nord-estul Siriei, din nou sub tensiune. Acuzații grave între Damasc și forțele kurde
20:15 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  22 ianuarie 2026. Despre speranță

HAI România!

Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
România nu mai există
România nu mai există
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor nu umblă teleleu

Proiecte speciale