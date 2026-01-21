Dezvăluiri din culisele negocierilor Rusia–Ucraina: Suntem rezonabil de aproape de un acord

Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina au ajuns într-o etapă avansată, potrivit unor declarații recente făcute de reprezentanți ai Statelor Unite, în contextul intensificării eforturilor diplomatice internaționale, făcute la Forumul Economic Mondial.

Witkoff, implicat direct în discuții a afirmat că un posibil acord este aproape finalizat, pe fondul presiunilor crescânde exercitate de Washington pentru obținerea unui armistițiu.

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat că negocierile pentru pace între Rusia și Ucraina sunt realizate „în proporție de 90%”.

Afirmația a fost făcută în cadrul Forumului Economic Mondial, desfășurat în Elveția, unde oficialul american a oferit detalii despre evoluția discuțiilor din ultimele săptămâni.

„Au existat multe progrese în ultimele șase până la opt săptămâni”, a spus Steve Witkoff, precizând că urmează întâlniri atât cu oficiali ucraineni, cât și cu reprezentanți de rang înalt ai Federației Ruse.

Potrivit acestuia, întâlnirile vor avea loc în perioada imediat următoare și vor viza definitivarea unor puncte-cheie rămase în discuție.

Declarațiile vin în contextul în care eforturile anterioare de a obține o încetare a focului au eșuat în mod repetat. În ultimele luni, însă, Statele Unite au intensificat presiunile diplomatice, fapt care a contribuit la schimbarea dinamicii negocierilor.

La rândul său, președintele american Donald Trump a abordat subiectul negocierilor în timpul unui discurs susținut la Forumul Economic Mondial.

Acesta a declarat că părțile implicate sunt „destul de aproape” de un acord de pace. „Dacă nu rezolvă acest lucru, sunt proști”, a afirmat Donald Trump, referindu-se la Rusia și Ucraina.

Potrivit informațiilor furnizate de emisarul american, la viitoarele întâlniri este așteptată și participarea președintelui rus Vladimir Putin.

Steve Witkoff a declarat că solicitarea pentru organizarea discuțiilor a venit din partea Kremlinului și că acestea se vor concentra pe un plan de pace în 20 de puncte, coordonat de Statele Unite.

„Îi aducem pe toți mai aproape… sperăm că vom avea ceva bun de anunțat în curând. Se bazează pe planul nostru de pace în 20 de puncte, pe care îl ajustăm și îl armonizăm”, a explicat oficialul american.

Unul dintre cele mai sensibile subiecte rămase pe agenda discuțiilor este legat de aspectele teritoriale. Steve Witkoff a descris acest punct drept „elefantul de 800 de livre din cameră”, subliniind că există propuneri concrete aflate în analiză.

„Cred că avem idei foarte, foarte bune în această privință și sperăm să facem progrese”, a mai declarat acesta, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul propunerilor.