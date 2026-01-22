Putin surprinde scena internațională. Un miliard de dolari din active înghețate, propuși pentru „Consiliul pentru Pace”

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat miercuri că Moscova este pregătită să transfere suma de un miliard de dolari din activele rusești înghețate în Statele Unite către „Consiliul pentru Pace”, o structură propusă de președintele american Donald Trump, potrivit publicației Meduza.

Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Rusiei și a fost publicată pe site-ul oficial al Kremlin.

Inițiativa este menționată în contextul discuțiilor privind o eventuală implicare a Federației Ruse în structura propusă de liderul de la Washington, structură care ar urma să reunească reprezentanți ai mai multor state și care presupune o contribuție financiară semnificativă pentru membrii permanenți.

Potrivit declarațiilor atribuite lui Vladimir Putin, Rusia ar fi dispusă să efectueze transferul înainte de a lua o decizie privind participarea sa oficială în cadrul Consiliului.

Președintele rus a precizat: „Chiar înainte de a decide asupra participării noastre la calitatea de membru sau la activitatea Consiliului, având în vedere relația specială a Rusiei cu poporul palestinian, cred că am putea transfera un miliard de dolari către Consiliul pentru Pace din activele rusești care au fost înghețate în timpul administrației americane anterioare.”

Această sumă ar proveni din activele rusești blocate în Statele Unite în urma sancțiunilor impuse de administrațiile precedente de la Washington.

Vladimir Putin a mai afirmat că intenționează să abordeze subiectul în cadrul unor discuții programate cu trimisul prezidențial american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american. Cei doi sunt așteptați să sosească la Moscova joi, conform informațiilor publicate de Kremlin.

De asemenea, liderul de la Moscova a declarat că va discuta această inițiativă și cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, în contextul relațiilor istorice dintre Federația Rusă și partea palestiniană.

În cadrul aceleiași intervenții, Vladimir Putin a menționat că restul fondurilor rusești înghețate în Statele Unite ar putea fi utilizate, în viitor, pentru reconstrucția teritoriilor afectate de lupte, după semnarea unui tratat de pace între Rusia și Ucraina.

El a precizat că această opțiune este analizată împreună cu reprezentanți ai administrației americane, fără a oferi detalii suplimentare privind un calendar sau un mecanism concret de implementare.

Președintele Donald Trump a propus pentru prima dată crearea „Consiliul pentru Pace” în luna septembrie, în cadrul unui plan mai amplu destinat încetării conflictului din Gaza.

Conform informațiilor publice, statutul structurii prevede atribuții extinse, care ar putea poziționa consiliul ca o alternativă la Organizația Națiunilor Unite, fără a face referire explicită la situația din Gaza.

Conform unui articol publicat de The New York Times, statutul Consiliului prevede o contribuție de un miliard de dolari pentru obținerea statutului de membru permanent. Lideri din zeci de state au fost invitați să se alăture inițiativei.

Printre cei care au acceptat deja invitația se numără președintele Belarusului, Aleksandr Lukashenko. Vladimir Putin nu a anunțat public, până în prezent, dacă va accepta oficial invitația de a deveni membru al Consiliului pentru Pace.