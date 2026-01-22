Planul lui Trump pentru Gaza prinde contur. „Consiliul Păcii” adună zeci de lideri mondiali la masa negocierilor

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi crearea unui nou organism internațional denumit „Consiliul Păcii”, destinat facilitării unui acord pe termen lung pentru Gaza, potrivit Fox News.

Inițiativa a fost prezentată oficial în cadrul unei ceremonii desfășurate la Forumul Economic de la Davos, Elveția, unde mai mulți lideri mondiali au semnat documentul de aderare.

Potrivit declarațiilor făcute de liderul american, noul consiliu este conceput ca o platformă globală, care să funcționeze în colaborare cu instituțiile internaționale existente și să poată fi extins ulterior și asupra altor conflicte.

În discursul său susținut la Davos, Trump a declarat că, odată ce structura Consiliului va fi complet formată, acesta va avea capacitatea de a acționa eficient în domeniul păcii internaționale.

„Odată ce acest consiliu va fi complet format, putem face, practic, orice este necesar. Și vom face acest lucru împreună cu Organizația Națiunilor Unite”, a spus președintele SUA.

El a subliniat caracterul internațional al inițiativei: „Acesta nu este un proiect al Statelor Unite, ci unul pentru întreaga lume. Cred că îl putem extinde și la alte situații, pe măsură ce vom avea succes în Gaza”.

Trump a menționat că 59 de lideri mondiali au semnat până în prezent documentul de aderare, precizând că „majoritatea sunt foarte populari”, în timp ce alții „nu sunt la fel de populari”, fără a oferi detalii suplimentare.

Un nume important absent din structura Consiliului este cel al președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Acesta a transmis că Moscova analizează posibilitatea aderării, în consultare cu „partenerii strategici” ai Rusiei.

De asemenea, Regatul Unit nu a semnat încă documentul. Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat pentru BBC că tratatul ridică „probleme mult mai ample” din punct de vedere juridic.

Ea a adăugat:

„Avem, de asemenea, rezerve legate de participarea președintelui Putin la o inițiativă care discută despre pace, în condițiile în care nu am văzut încă semne clare ale unui angajament pentru pace în Ucraina”.

Norvegia și Suedia au indicat că nu vor participa la Consiliu, după ce Franța a anunțat, la rândul său, că nu va adera.

Oficialii francezi au precizat că sprijină planul de pace pentru Gaza, însă și-au exprimat îngrijorarea că noul organism ar putea încerca să înlocuiască United Nations ca principal forum de soluționare a conflictelor internaționale.

În trecut, Trump a afirmat că acest consiliu ar putea face Națiunile Unite irelevante, însă la Davos a adoptat un ton mai conciliant, asigurând audiența că inițiativa va funcționa „în coordonare cu Organizația Națiunilor Unite”.

Canada și China nu se numără printre semnatarii Consiliului Păcii. Până în prezent, autoritățile celor două state nu au oferit explicații publice detaliate privind decizia de a nu se alătura inițiativei.

Lansarea Consiliului Păcii marchează o nouă etapă în eforturile diplomatice internaționale legate de situația din Gaza, urmând ca în perioada următoare să fie clarificate structura completă, atribuțiile și modul de cooperare cu instituțiile internaționale existente.