Bolojan intră în criza energiei: discuții de urgență cu E.ON și ambasadorul Germaniei

Ilie Bolojan a avut, joi, la Palatul Victoria, o întâlnire cu ambasadorul Germaniei în România, Angela Ganninger, și cu conducerea E.ON România, discuțiile fiind concentrate pe funcționarea mecanismului de compensare a prețurilor la energie și pe accelerarea decontărilor către furnizori, a anunțat Guvernul.

Potrivit informațiilor transmise de Guvern, tema centrală a fost fluidizarea procedurilor administrative care permit achitarea sumelor restante către companiile din energie.

La întrevedere au participat și Sandrina Köbinger, șefa secției economice a Ambasadei Germaniei, Volker Raffel, președintele E.ON România SA, precum și Claudia Griech, directorul general al E.ON Energie România SA. Din partea autorităților române au fost prezenți președintele ANRE, George Niculescu, și secretarul de stat Dragoș Hotea, din Cancelaria Prim-Ministrului.

Discuțiile au vizat, în mod concret, parcursul de verificare și validare a cererilor de plată depuse de furnizorii de energie, proces derulat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

În cadrul schemei de plafonare și compensare, furnizorii au suportat inițial diferența dintre costurile reale de achiziție și prețurile plafonate pentru consumatori, urmând ca aceste sume să fie recuperate ulterior de la stat.

Reprezentanții Executivului au precizat că lucrează la măsuri menite să accelereze validarea cererilor și să asigure resursele financiare necesare pentru plata restanțelor către furnizori, astfel încât funcționarea pieței să nu fie afectată.

În același context, au fost analizate și perspectivele legislative din sectorul energetic, având în vedere că schema de plafonare a prețurilor la energia electrică s-a încheiat la 1 iulie 2025, iar cea aplicabilă gazelor naturale este programată să expire la 31 martie 2026.

Premierul și reprezentanții E.ON au discutat despre provocările legate de liberalizarea pieței gazelor naturale, programată pentru 1 aprilie 2026, și despre necesitatea unui cadru de reglementare predictibil.

Totodată, oficialii E.ON au ridicat problema funcționării pieței angro de energie, subliniind importanța unor mecanisme clare care să asigure stabilitate și transparență. Un alt subiect important a fost legat de investițiile necesare pentru modernizarea și extinderea rețelelor de gaze, în condițiile în care România urmărește creșterea capacității de producție și consolidarea securității energetice.