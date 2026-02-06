Statele Unite și Iranul reiau negocierile directe, în ciuda amenințărilor militare

Statele Unite și Iranul sunt așteptate să reia discuțiile directe în Oman, într-un context regional tensionat, marcat de riscul unei confruntări militare între cele două țări. Întâlnirea, confirmată de surse diplomatice, vine pe fondul unei crize majore în Orientul Mijlociu și reprezintă prima tentativă oficială de dialog direct după escaladarea recentă a tensiunilor, potrivit BBC.

Discuțiile sunt programate să aibă loc în Oman, după ce incertitudinile legate de locație și format au amenințat inițial desfășurarea întâlnirii.

Inițiativa face parte dintr-un efort diplomatic susținut de mai mulți mediatori regionali, cu scopul de a reduce tensiunile dintre Statele Unite și Iran.

Potrivit informațiilor disponibile, dialogul ar putea deschide calea către un cadru mai amplu de negocieri, în cazul în care vor fi înregistrate progrese.

Administrația de la Washington solicită Iranului înghețarea programului său nuclear și renunțarea la stocul de uraniu îmbogățit. De asemenea, Statele Unite au transmis că discuțiile ar trebui să includă și subiecte precum programul balistic al Iranului, sprijinul acordat grupărilor armate din regiune și situația drepturilor omului.

Iranul, în schimb, a precizat că este dispus să discute exclusiv despre dosarul nuclear, fără a extinde agenda negocierilor.

În ultimele săptămâni, Statele Unite au desfășurat mii de militari în regiune, alături de nave de război și avioane de luptă, într-un demers descris de președintele Donald Trump drept o „armadă”.

Acesta a avertizat că Iranul ar putea fi atacat dacă nu se ajunge la un acord. Iranul a răspuns afirmând că va reacționa „cu forță” la orice agresiune și a amenințat cu lovirea intereselor militare americane din regiune, precum și a Israelului.

Criza diplomatică este amplificată de situația internă din Iran, unde protestele de amploare declanșate de dificultăți economice au fost reprimate violent.

Agenția Human Rights Activists News Agency a declarat că a confirmat „cel puțin 6.883 de decese”, avertizând că bilanțul real ar putea fi mult mai ridicat și că „peste 50.000 de persoane au fost arestate”. Autoritățile iraniene nu au confirmat aceste cifre.

Delegația iraniană va fi condusă de ministrul de externe Abbas Araghchi, care a declarat recent că forțele armate ale țării sale sunt „cu degetele pe trăgaci”.

Partea americană va fi reprezentată de emisarul special Steve Witkoff și de Jared Kushner. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că i-a cerut lui Araghchi să „urmeze negocieri corecte și echitabile”, cu condiția existenței unui climat favorabil.

Pentru Statele Unite, discuțiile ar putea oferi o alternativă diplomatică la opțiunea militară, în timp ce țările din regiune avertizează că un conflict ar putea declanșa instabilitate pe termen lung.