Tensiuni diplomatice între SUA și Polonia după declarațiile despre Donald Trump și Premiul Nobel pentru Pace

Relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Polonia au intrat într-o nouă etapă tensionată după un schimb dur de replici între ambasadorul american la Varșovia și conducerea parlamentului polonez.

Criza a pornit de la declarațiile legate de fostul și actualul președinte american Donald Trump și de o posibilă nominalizare a acestuia la Premiul Nobel pentru Pace.

Ambasadorul SUA, Tom Rose, a anunțat public că rupe orice formă de comunicare cu președintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, acuzându-l că a lansat atacuri la adresa liderului american.

Ambasadorul Tom Rose a transmis mesajul său pe platforma X, unde a precizat că administrația americană nu va mai menține legături instituționale cu oficialul polonez.

„Insultele scandaloase şi neprovocate ale lui (Czarzasty) la adresa preşedintelui Trump l-au transformat într-un obstacol serios în calea relaţiilor noastre excelente cu prim-ministrul Tusk şi guvernul său”, a scris diplomatul american.

Acesta a continuat mesajul într-un ton ferm, subliniind importanța relației strategice dintre cele două state.

„Nu vom permite nimănui să dăuneze relaţiilor dintre SUA şi Polonia şi nici să-l dispreţuiască pe (Trump), care a făcut atât de multe pentru Polonia şi poporul polonez”, a adăugat ambasadorul.

Declarațiile lui Rose marchează un moment rar în relațiile diplomatice, în care un ambasador anunță public întreruperea comunicării cu un oficial de rang înalt din statul gazdă.

Conflictul a fost generat de poziția exprimată de Wlodzimierz Czarzasty cu privire la propunerea ca Donald Trump să fie nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace în anul 2026. Inițiativa fusese susținută de președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, și de președintele parlamentului israelian, Amir Ohana.

Czarzasty a refuzat să sprijine această inițiativă și a criticat politicile fostului președinte american.

„În opinia mea, preşedintele Trump destabilizează situaţia în aceste organizaţii (internaţionale) prin reprezentarea politicii forţei şi utilizarea forţei pentru a urmări o politică tranzacţională”, a declarat oficialul polonez.

Acesta a explicat clar și poziția sa privind nominalizarea la Premiul Nobel.

„Toate acestea înseamnă că nu voi susţine nominalizarea preşedintelui Trump la Premiul Nobel, deoarece nu o merită”, a precizat Czarzasty.

După mesajul ambasadorului american, Wlodzimierz Czarzasty a răspuns tot prin intermediul platformei X, adoptând un ton mai moderat, dar menținându-și poziția politică.

Oficialul polonez a transmis că regretă reacția diplomatului american, însă nu își va schimba opiniile legate de temele de fond.

Declarația sa reflectă o poziție fermă în interiorul coaliției guvernamentale din Polonia, unde opiniile privind relația cu Washingtonul nu sunt uniforme.

Schimbul de replici a generat reacții inclusiv la nivelul conducerii executive a Poloniei. Premierul Donald Tusk a intervenit public, solicitând menținerea unui ton diplomatic și echilibrat în relațiile dintre aliați.

„Domnule ambasador Rose, aliaţii ar trebui să se respecte reciproc, nu să-şi dea lecţii. Cel puţin aşa înţelegem noi, aici, în Polonia, parteneriatul”, a scris Tusk.

Mesajul premierului indică încercarea guvernului polonez de a tempera conflictul și de a păstra stabilitatea relației strategice cu Statele Unite.

Disputa diplomatică a evidențiat și tensiunile politice interne din Polonia. Guvernul pro-european condus de Donald Tusk încearcă să mențină relațiile solide cu Washingtonul, însă există diferențe de viziune între partidele din coaliția de guvernare și opoziția naționalistă.

Purtătorul de cuvânt al președintelui polonez Karol Nawrocki, Rafal Leskiewicz, a criticat poziția președintelui parlamentului.

„Coaliţia actuală la putere a ales ca preşedinte al parlamentului un om care nu înţelege importanţa şi semnificaţia alianţelor”, a declarat Leskiewicz pentru agenția de presă PAP.

Declarația reflectă susținerea opoziției pentru o relație mai apropiată de politica americană asociată curentului „America First”.